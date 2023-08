Palpite Palmeiras x Vasco - Campeonato Brasileiro - 27/8/23

Especialistas em apostas selecionam palpites para Palmeiras x Vasco, na 21ª rodada do Brasileirão.

Ainda em aguardo para a estreia de sua mais badalada contratação, o meia-atacante Dimitri Payet, e vindo de uma grande vitória em casa no último final de semana, o Vasco vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras.

O Verdão deu um enorme passo para disputar a semifinal da Libertadores, ao vencer o seu primeiro confronto por 4-0, e deve vir com força máxima nesta 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.50 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Raphael Veiga marcar a qualquer momento 2.80 na Betano Time ganhar ambos os tempos Palmeiras ganhar ambos os tempos 3.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Aproveite o código promocional Betano e garanta uma oferta exclusiva

Saiba por que a Betano é confiável

Se quiser um novo site de apostas, conheça a Lance Betting para iniciantes

Grande favoritismo desta rodada

A distância entre estas duas equipes na classificação é maior do que a própria pontuação do Vasco após vinte rodadas. Vinte e um pontos o separam. O Palmeiras conta com 37 pontos, enquanto o Cruzmaltino somou apenas 16 até o momento.

No primeiro turno, estas equipes ficaram no empate por 2-2 no Maracanã, curiosamente o único empate do Vasco em casa neste Brasileirão.

Entretanto, o confronto deste final de semana ocorrerá no Allianz Parque. Em casa, o Verdão tem sido praticamente imbatível, com a exceção tendo sido a derrota para o líder Botafogo. De resto, foram seis vitórias e dois empates na Série A.

Palpite 1 - Palmeiras x Vasco - Vitória do Palmeiras: 1.50 na Betano.

Raphael Veiga brilha nos últimos jogos

Veiga tem sido peça fundamental nessa sequência de três vitórias do Verdão. Pelo Brasileirão, ele deu a assistência para o gol de Flaco López nos minutos finais da vitória contra o Cruzeiro, e também deixou o seu no triunfo por 2-0 diante do Cuiabá.

Na partida mais recente do Palmeiras, na Colômbia, pelas oitivas de final da Libertadores, Veiga também balançou as redes na goleada por 4-0 para cima do Deportivo Pereira.

Palpite 2 - Palmeiras x Vasco - Raphael Veiga para marcar a qualquer momento: 2.80 na Betano.

Verdão sem sofrer gols há quatro jogos

A equipe de Abel Ferreira não sofreu gols desde a derrota por 2-1 para o Fluminense, ainda no início do mês.

O Verdão também vem de duas partidas em que venceu tanto o primeiro quanto o segundo tempo, marcando em ambas as etapas. Foram estas a vitória por 2-0 sobre o Cuiabá na rodada passada, e o 4-0 no Deportivo Pereira.

Palpite 3 - Palmeiras x Vasco - Palmeiras ganhar ambos os tempos: 3.30 na Betano.