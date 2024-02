Palpite Palmeiras x São Paulo - Supercopa do Brasil - 4/2/24

Palmeiras e São Paulo, os dois campeões nacionais no ano de 2023, terão seus caminhos cruzados na disputa da Supercopa do Brasil 2024.

A grande final da Supercopa do Brasil será realizada no dia 4 de fevereiro (domingo), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Portanto, confira a seguir os prognósticos e os palpites que nosso time de editores selecionou para este Choque-Rei que define o supercampeão do Brasil.

Aposta Palpite Odd Método de vitória São Paulo no tempo regulamentar 3.40 na Betano Vencedor final São Paulo campeão 2.25 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.88 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

São Paulo vem fazendo história

Após o inédito título da Copa do Brasil e a quebra de um jejum ao vencer o Corinthians em Itaquera, esse time do São Paulo vem se mostrando cada vez mais competitivo.

O título da Supercopa é um troféu que o São Paulo ainda não tem. Esse fato certamente aumenta o ânimo dos atletas, que vêem nesta partida a oportunidade de mudar a história do clube.

Ademais, o tricolor vem mostrando um nível de jogo satisfatório, neste início de temporada. Mesmo assim, o time precisa de algumas melhorias em setores específicas. Enquanto isso, o Palmeiras, apesar dos resultados positivos, não vem fazendo jogos tão convincentes.

Palpite 1 - Palmeiras x São Paulo - São Paulo vence no tempo regulamentar: 3.40 na Betano.

São Paulo tem um retrospecto melhor em mata-mata

Considerando jogos de mata-mata entre São Paulo e Palmeiras, é importante observar que o São Paulo triunfou em 16 oportunidades das 21 disputas que houveram.

Esse retrospecto favorável pode ser usado como um trunfo na busca tricolor pelo título inédito. Afinal, é importante considerar também que o Palmeiras esteve no caminho do São Paulo quando o time venceu a Copa do Brasil de 2023.

Ainda que esse seja um jogo bastante equilibrado, o São Paulo teve seu último jogo na terça-feira. Já o Palmeiras jogou na quarta. Ou seja, o Tricolor teve ainda um dia a mais de preparação para essa grande decisão.

Palpite 2 - Palmeiras x São Paulo - São Paulo campeão: 2.25 na Betano.

Ambos vão para o tudo ou nada

Os dois times tem jogadores muito qualificados em todos os setores do campo. No Palmeiras, destaca-se Raphael Veiga, artilheiro do time no ano e do campeonato paulista, com quatro gols anotados.

Do lado do São Paulo não se pode duvidar do poder de Lucas Moura. O jogador, quando em campo, muda totalmente o volume de jogo do São Paulo, e tem sido uma peça fundamental para o sucesso da equipe.

Nesse sentido, considerando ainda que São Paulo e Palmeiras são os melhores ataques do Paulistão, com sete gols cada, acreditamos que ambos os times podem marcar gols neste duelo.

Palpite 3 - Palmeiras x São Paulo - Sim para ambos marcam: 1.88 na Betano.