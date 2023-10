Palpite Palmeiras x Santos - Campeonato Brasileiro - 8/10/23

Saiba quais os melhores palpites para apostar no jogo Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Em um domingo (8) de alguns clássicos regionais, em São Paulo, o Palmeiras recebe o Alvinegro Praiano na Allianz Arena, procurando pontuar após duas derrotas seguidas na Série A.

A equipe santista conquistou seu grande resultado da competição na rodada passada, ao golear o Vasco por 4-1, e quer capitalizar neste bom momento, buscando escapar do rebaixamento.

Os nossos especialistas em apostas as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado e ambas as equipes marcam Palmeiras vence e não sofre gol 2.22 na Betano Total de gols Palmeiras marca pelo menos dois 1.62 na Betano Resultado Palmeiras ganhar ambos os tempos 3.25 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Verdão tem domínio absurdo neste duelo

Poucas rivalidades estaduais trazem uma superioridade recente tão grande quanto a do Palmeiras diante do Alvinegro Praiano.

O empate sem gols entre estas duas equipes no primeiro turno do Brasileirão, serviu para interromper uma sequência de oito vitórias seguidas do Verdão contra o Santos.

Retratando apenas os duelos com mando de campo do Palmeiras, o Alvinegro Praiano entra em campo com nove derrotas nas últimas 10 partidas com o Verdão.

O treinador Abel Ferreira, que assumiu o Palmeiras em outubro de 2020, venceu todos os seis jogos que realizou em casa contra o time santista.

Palpite 1 - Palmeiras x Santos - Vitória do Palmeiras sem sofrer gol: 2.18 na Betano.

Defesa santista é bem porosa

O Santos não passa noventa minutos sem sofrer um gol desde que entrou em campo ainda pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, quando ficou no 0-0 com o Blooming.

Nas 13 rodadas do Brasileirão desde então, em todos os jogos o Santos sofreu pelo menos um gol, e em oito ocasiões diferentes sofreu pelo menos dois gols.

Em 25 rodadas, o Alvinegro Praiano já teve sua defesa vazada 41 vezes, número superior a apenas os dois últimos colocados, América-MG e Coritiba.

Nos últimos cinco duelos com o Palmeiras fora de casa, o Santos sofreu 11 gols.

Palpite 2 - Palmeiras x Santos - Palmeiras para marcar dois ou mais gols: 1.62 na Betano.

Santos oferece pouca resistência fora de casa

A vitória do Alvinegro Praiano contra o Bahia em sua última partida como visitante, foi apenas a sua segunda em todo o Brasileirão longe da Vila Belmiro.

Nos dois jogos anteriores a este triunfo diante do Bahia, o Santos foi derrotado em ambos os tempos, perdendo por 2-0 para tanto o Atlético Mineiro quanto o América-MG.

O saldo do Alvinegro Praiano fora de casa é de -17, tendo marcado apenas cinco gols e sofrido 22. Já o saldo do Palmeiras como mandante é de +11, com 19 gols marcados e 8 sofridos.

Palpite 3 - Palmeiras x Santos - Palmeiras para vencer ambos os tempos: 3.25 na Betano.