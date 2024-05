Palpite Palmeiras x San Lorenzo - Copa Libertadores - 30/5/24

Um de dois clubes brasileiros ainda invicto na competição ao lado do Fluminense, o Verdão busca a melhor campanha geral da fase de grupos.

A tarefa da equipe visitante é somar pontos para não depender de um resultado no outro duelo deste grupo. Confira nossas cotações para esse embate no Allianz Parque

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.60 na Betano Total de chutes a gol de um time San Lorenzo ter três ou menos 1.45 na Betano Chutes no gol Endrick ter dois ou mais 1.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Domínio continental do Verdão

Nas últimas quatro temporadas o desempenho do Palmeiras na Libertadores da América tem sido de tamanha confiabilidade que raramente é superado.

O Alviverde busca a melhor campanha da fase de grupos pelo terceiro ano seguido, fazendo bem o seu dever de casa na atual edição do torneio.

Nas duas primeiras partidas que realizou em seus domínios pela Libertadores, o Palmeiras venceu ambas, superando o Liverpool por 3-1 e o Independiente del Valle por 2-1.

Palpite 1 - Palmeiras x San Lorenzo - Vitória do Palmeiras: 1.60 na Betano.

Equipe argentina perece fora de casa na Libertadores

O San Lorenzo chega na última rodada da fase de grupos dependendo somente de si para avançar de fase, mas única e exclusivamente pelo que fez em seus domínios.

Todos os sete pontos somados pelo El Ciclón na competição vieram em casa com a equipe perdendo suas duas partidas como visitante.

Enfrentando o Liverpool-URU no Centenário, o San Lorenzo perdeu por 1-0 e só acertou a meta adversária duas vezes. Já no duelo com o Independiente del Valle a derrota foi por 2-0 sem uma finalização no gol de seu oponente.

Palpite 2 - Palmeiras x San Lorenzo - San Lorenzo ter no máximo três chutes no alvo: 1.45 na Betano.

Jogo de despedida de Endrick

O camisa 9 do Palmeiras realizará seu último jogo pelo clube nesta quinta-feira (30), procurando fechar com chave de ouro o que foi uma incrível passagem pelo clube.

Em múltiplas ocasiões neste mês, o artilheiro do Verdão no último Brasileirão acertou o alvo duas vezes.

Na vitória do Alviverde diante do Liverpool-URU na Libertadores, Endrick marcou e deu assistência terminando com dois chutes no alvo. Anteriormente em duelo com o Cuiabá pela Série A, o atacante de 17 anos também acertou a meta adversária duas vezes.

Palpite 3 - Palmeiras x San Lorenzo - Endrick acertar o alvo duas ou mais vezes: 1.80 na Betano.