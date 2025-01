Palpite Palmeiras x Portuguesa - Campeonato Paulista - 15/01/25

O Palmeiras, atual campeão paulista, inicia sua temporada de 2025 enfrentando a Portuguesa pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras, atual campeão paulista, inicia sua temporada de 2025 enfrentando a Portuguesa pelo Campeonato Paulista.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (15 de janeiro), às 21h35, no Allianz Parque, localizado em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.39 na Betano Gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 gols 1.57 na Betano Jogador a marcar Raphael Veiga a qualquer momento 2.70 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Palmeiras chega com status de atual campeão

O Palmeiras inicia o Campeonato Paulista de 2025 com a confiança de ser o atual campeão. Sob o comando de Abel Ferreira, o time manteve sua base e reforçou o elenco.

A Portuguesa, que recentemente se tornou SAF, terá um desafio enorme. Apesar de contar com jogadores experientes, segurar o ataque do Palmeiras será difícil.

Com um elenco superior e o apoio da torcida, o Palmeiras deve controlar a partida desde o início. A vitória alviverde é amplamente esperada.

Palpite 1 - Palmeiras x Portuguesa - Palmeiras vence: 1.39 na Betano.

Verdão costuma se destacar pelo forte poder ofensivo

O Palmeiras tem um ataque eficiente e costuma dominar adversários em casa. Vale lembrar que o Alviverde foi dono do melhor ataque no Paulistão de 2024 (28 gols) e 2023 (25 gols).

A Portuguesa, por sua vez, terá dificuldades para segurar o jogo ofensivo do Verdão, principalmente fora de casa. A superioridade técnica do Palmeiras deve prevalecer.

Outro ponto de destaque, é que na edição anterior do Paulistão, Flaco Lopez e Raphael Veiga (que ainda permanecem na equipe em 2025) foram os artilheiros da competição.

Palpite 2 - Palmeiras x Portuguesa - Palmeiras mais de 1,5 gols: 1.57 na Betano.

Veiga continua sendo uma das peças-chave do Palmeiras

Raphael Veiga é um dos jogadores mais decisivos do Palmeiras, especialmente em cobranças de pênalti e jogadas ofensivas.

A Portuguesa terá dificuldades para neutralizar Veiga, que frequentemente aparece em momentos decisivos, sendo um exímio finalizador de meia-distância e de bola parada.

A aposta em Veiga para marcar é válida, considerando seu papel crucial no ataque do Palmeiras e o fato de ter sido o vice-artilheiro da edição de 2024.

Palpite 3 - Palmeiras x Portuguesa - Veiga marca a qualquer momento: 2.70 na Betano.