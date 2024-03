Palpite Palmeiras x Ponte Preta - Campeonato Paulista - 16/3/24

Pelo jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista, a equipe do Palmeiras recebe o time da Ponte Preta.

O confronto acontece no dia 16 de março (sábado), na Arena Barueri, em Barueri. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para esta partida.

Aposta Palpite Odd Evolução do jogo Palmeiras vence e não sofre gols 1.62 na Betano Pênalti concedido Sim/Não Sim 2.95 na Betano Gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 1.39 na Betano

Palmeiras invicto e com a melhor defesa

O Palmeiras chega para esta fase ostentando a melhor campanha geral. Sendo assim, terá como vantagem decidir todos os seus jogos tendo o mando de como aliado.

Na primeira fase, o Verdão conseguiu terminar as doze rodadas iniciais sendo a única equipe que não foi derrotada nenhuma vez entre os 16 times que estavam na disputa.

Além disso, a equipe conseguiu terminar a fase de grupos com um importante desempenho defensivo, visto que, ao lado do Bragantino, foi o time menos vazado, com apenas nove gols sofridos.

Verdão tem tido boas oportunidades em bola parada

Devido à alta qualidade de sua equipe e aos jogadores habilidosos, é frequente o Palmeiras penetrar na área adversária com a posse de bola. Como resultado, algumas entradas mais agressivas dos oponentes levam a penalidades a favor do Alviverde.

Para ilustrar, em dois dos últimos quatro jogos do Palmeiras, a equipe teve oportunidades de cobrar ao menos um pênalti em ambos os jogos.

Portanto, considerando que este confronto pode ser um verdadeiro embate entre ataque e defesa, é possível que o Palmeiras ganhe novamente uma penalidade a seu favor.

Palmeiras com um dos melhores ataques

Além de ter sido o time que mais pontuou na fase inicial e de apresentar uma defesa consistente, o Verdão também apresenta o melhor ataque do campeonato. Nas 12 partidas iniciais foram marcados 20 tentos (média de 1,66 por partida).

Ainda, outro ponto importante que deve ser considerado é que o Alviverde tem dois atletas bem posicionados na disputa pela artilharia geral do Paulistão 2024.

Flaco López é o principal artilheiro do campeonato com sete gols. Em seguida, temos o craque do time, Raphael Veiga, que em sua participação nesta edição do estadual já foi às redes em seis oportunidades.

