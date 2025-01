Palpite Palmeiras x Novorizontino - Campeonato Paulista - 25/01/25

O atual campeão entra em campo como mandante pela segunda vez em 2025, recebendo o Novorizontino na Arena Barueri.

O atual campeão entra em campo como mandante pela segunda vez em 2025, recebendo o Novorizontino na Arena Barueri.

Confira os nossos palpites para esse duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.53 na Betano Total de escanteios de uma equipe Novorizontino ter menos do que 3.5 1.55 na Betano Total de gols no primeiro tempo Menos do que 1.5 1.32 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Novorizontino ainda não venceu em 2025

O fato do Novorizontino somar apenas dois pontos em três jogos já é alarmante e o nível de preocupação aumenta considerando os oponentes enfrentados pela equipe de Novo Horizonte.

Disputando uma competição com seis equipes da elite do futebol brasileiro, o Novorizontino ainda não enfrentou nenhuma delas.

O Palmeiras teve uma atuação muito segura em seu único jogo em casa, despachando a Portuguesa por 2-0, a mesma equipe que segurou um empate contra o Novorizontino na segunda rodada.



Palpite 1 - Palmeiras x Novorizontino - Vitória do Palmeiras: 1.53 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Novorizontino pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para este confronto ainda não estavam disponíveis no momento da redação. Pesquise diretamente no site da Betano.

Média baixa de escanteios dos oponentes do Verdão

Os quatro escanteios que o Santos teve em casa contra o Palmeiras na última rodada representaram a maior marca de um adversário do Verdão no ano. Portuguesa e Noroeste combinaram para apenas três nos dois primeiros jogos.

Esses números não surpreendem ao levar em consideração a naturalidade com que o Palmeiras dita o ritmo na maioria de seus jogos nesta competição.

Em seu único compromisso fora de casa nesta temporada, o Novorizontino teve apenas dois escanteios no empate com a Portuguesa.



Palpite 2 - Palmeiras x Novorizontino - Novorizontino ter menos do que 3.5 escanteios: 1.55 na Betano.

Nenhum início eletrizante em ambos os lados

O Novorizontino tem apenas dois gols em 2025 e ambos vieram na etapa complementar, gerando empates contra Portuguesa e Inter de Limeira.

A equipe do Palmeiras saiu atrás contra o Santos na última rodada e chegou à virada com dois gols na etapa complementar.

Nenhum dos três jogos palmeirenses neste Campeonato Paulista tiveram múltiplos gols na etapa inicial.

Palpite 3 - Palmeiras x Novorizontino - No máximo um gol no primeiro tempo: 1.32 na Betano.