Palpite Palmeiras x Independiente del Valle - Copa Libertadores - 15/5/24

Na rodada cinco da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Palmeiras recebe o Independiente del Valle, do Equador.

O duelo acontece no dia 15 de maio (quarta-feira), no Allianz Parque, em São Paulo. Confira a seguir três palpites que nossos especialistas em apostas providenciaram para este jogo.

Aposta Palpite Odds Resultado Palmeiras vence 1.40 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.00 na Betano Gols Mais/Menos Palmeiras mais de 2,5 2.55 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Palmeiras busca os três pontos em casa

O Verdão se encontra em boa fase na Copa Libertadores da América desta temporada, inclusive, garantiu antecipadamente a sua vaga para as oitavas de final do torneio.

O time comandado por Abel Ferreira, vale mencionar, está invicto neste torneio continental. Foram ao todo três vitórias e um empate.

Do outro lado, o Independiente del Valle se encontra em uma situação delicada e precisa vencer. Sendo assim, a equipe precisará se expor, e essa exposição pode gerar muitos espaços para o Verdão garantir a vitória.

Palpite 1 - Palmeiras x Independiente del Valle - Palmeiras vence: 1.40 na Betano.

Palmeiras tem participado de jogos movimentados

O Palmeiras teve quatro jogos válidos pela Libertadores, e em pelo menos três desses confrontos (75%) o clube viu o jogo terminar com ambos os times conseguindo marcar gols.

Inclusive, isso ocorreu no confronto entre esses dois times, quando o jogo do primeiro turno terminou em 3 a 2 para os paulistas.

Agora, com ambos querendo os três pontos por motivos distintos, este certamente pode ser um jogo muito dinâmico, com ambos os times buscando o gol a todo momento.

Palpite 2 - Palmeiras x Independiente del Valle - Sim para ambos marcam: 2.00 na Betano.

Palmeiras tem o melhor ataque da fase de grupos da Libertadores

Os comandados de Abel Ferreira chegam para esta quinta rodada ostentando um dado invejável: é o clube que mais marcou gols nesta fase de grupos da Libertadores.

Em quatro jogos realizados, o Verdão mandou a bola para as redes adversárias em 12 oportunidades, ou seja, o equivalente a três por rodada.

Ainda, é importante lembrar que quando esses times se cruzaram no primeiro turno, o Palmeiras mesmo fora de casa conseguiu apresentar essa média. Na ocasião, marcaram três gols contra os uruguaios.

Palpite 3 - Palmeiras x Independiente del Valle - Palmeiras mais de 2,5 gols: 2.55 na Betano.