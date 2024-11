Palpite Palmeiras x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 8/11/24

Em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, um duelo de paulistas e gaúchos: o Palmeiras recebe o Grêmio.

Em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, um duelo de paulistas e gaúchos: o Palmeiras recebe o Grêmio.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sexta-feira (8 de novembro), às 21h30, no Allianz Parque, localizado em São Paulo. Confira, portanto, as análises e dicas do nosso especialista em apostas esportivas.



Aposta Palpite Odd Resultados Especiais Palmeiras vence 1.45 na Betano Jogador a marcar Raphael Veiga 2.80 na Betano Gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 1.55 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Palmeiras busca recuperação

O Palmeiras vem de uma dolorosa derrota para o Corinthians, tendo perdido de 2 a 0. Agora, em casa, o objetivo é reencontrar a vitória.

Atuando em casa no Brasileirão, o Palmeiras tem um dado bastante empolgante: o time de Abel Ferreira é o terceiro melhor da competição.

Outro ponto importante que nos faz acreditar no triunfo alviverde, é o fato de que nos últimos nove jogos diretos entre esses times, o Palmeiras perdeu apenas uma vez.

Palpite 1 - Palmeiras x Grêmio - Palmeiras vence: 1.45 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Raphael Veiga é um jogador-chave para o Verdão

Veiga é um dos principais atletas do time paulista ao longo das últimas temporadas. Neste ano de 2024, isso não tem sido diferente.

O meia palmeirense já realizou 58 jogos na temporada, tendo marcado 18 gols e distribuído sete assistências.

No Campeonato Brasileiro, ele, inclusive, é o terceiro atleta com mais gols na liga, com exatamente 9 tentos. Além disso, nessa competição, ele deu três passes para gol.

Palpite 2 - Palmeiras x Grêmio - Raphael Veiga marca a qualquer momento: 2.80 na Betano.

O melhor ataque do campeonato é do Verdão

O Palmeiras tem o setor ofensivo mais eficiente do Campeonato Brasileiro: em 32 jogos foram anotados 53 gols (média de 1,65 por rodada).

Ainda, vale destacar que há três jogadores do Palmeiras no top3 dos artilheiros do campeonato, o que prova o forte desempenho no ataque da equipe.

O Grêmio, por outro lado, foi vazado em seus últimos cinco jogos oficiais, reforçando a possibilidade do Palmeiras ter um saldo positivo neste compromisso.

Palpite 3 - Palmeiras x Grêmio - Palmeiras mais de 1,5 gols: 1.55 na Betano.