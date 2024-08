Palpite Palmeiras x Flamengo - Copa do Brasil - 7/8/24

Palmeiras e Flamengo, dois dos mais competitivos times do país, se encontram já nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O duelo entre os favoritos ao título será na quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque, São Paulo. Confira a seguir as dicas de apostas para este clássico interestadual.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.50 na Betano Método de classificação Flamengo tempo regulamentar 1.25 na Betano Placar exato 0 a 0 9.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Flamengo joga por um empate

A equipe carioca foi soberana no primeiro jogo e dominou a partida diante dos paulistas, conseguindo aplicar 2 a 0.

Com esse resultado proveitoso, o Flamengo joga por um empate ou até por uma derrota miníma com um gol de diferença.

O Palmeiras, embora necessite tomar as iniciativas ofensivas, não vem de boa fase, tanto que está há quatro jogos sem vencer.

Palpite 1 - Flamengo x Palmeiras - Empate: 3.50 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o confronto entre Flamengo e Palmeiras desta quarta-feira (7) deve terminar no empate pela Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Mengão com amplo favoritismo para passar de fase

Com dois gols de saldo e sem perder há quatro jogos para o Verdão, o time Rubro-Negro tem uma alta probabilidade de avançar de fase.

Embora o Palmeiras seja considerado pelos torcedores como "o time da virada" e que jogue em casa, parece pouco provável que a equipe Alviverde reverta esse placar.

A última vez que o Palmeiras ganhou do Flamengo por mais de dois gols foi apenas em 2017, em um jogo do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Palpite 2 - Flamengo x Palmeiras - Flamengo classifica no tempo regulamentar: 1.25 na Betano.

Pode ser um jogo muito parado

Tite é um treinador muito experiente e que certamente saberá como jogar de forma na qual administre seu resultado da primeira partida.

A equipe carioca deve ir a campo de forma reativa, não ficará completamente na defensiva, mas sim com seu time armado para parar as jogadas e deixar o tempo passar.

Antevendo um cenário com essa hipótese, acreditamos que esse será um confronto de poucos gols, muitas faltas e bastante travado.

Palpite 3 - Flamengo x Palmeiras - Placar exato 0 a 0: 9.00 na Betano.