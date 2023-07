Palpite Palmeiras x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 8/7/2023

Confira as dicas de apostas e palpite para Palmeiras e Flamengo, no Campeonato Brasileiro.

Nosso especialista em apostas apresenta palpites para o confronto entre Palmeiras e Flamengo:

Vitória do Palmeiras: 2.00 na bet365

2.00 na bet365 Sim para ambas as equipes marcarem: 1.70 na bet365

1.70 na bet365 Vitória do Palmeiras (Empate anula a aposta): 1.53 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Flamengo demonstra vulnerabilidade defensiva, longe do Maracanã

Neste Brasileirão, o Flamengo fez cinco partidas atuando longe do Maracanã, e em cada uma delas o Rubro-Negro carioca marcou pelo menos dois gols, acumulando derrotas para Bragantino, Internacional, e Athletico-PR.

Mesmo em seus desempenhos vitoriosos na Vila Belmiro e na Fonte Nova, o Flamengo teve que superar estes múltiplos gols concedidos, derrotando Santos e Bahia por 3-2, em cada um dos jogos.

Esta citada cima vulnerabilidade Rubro-Negra tem tudo para ser explorada por um dos mandantes mais letais do futebol brasileiro

Palpite 1 - Palmeiras x Flamengo - Vitória do Palmeiras: 2.00 na bet365.

Duelo entre os melhores ataques da competição

O Botafogo pode ser o líder, muito por conta de sua excelente defesa, tendo sofrido apenas sete gols. No entanto, quando se trata de ataque, Palmeiras e Flamengo lideram o pelotão, com 24 e e26 gols, respectivamente. Apenas o Grêmio (24 marcou tanto quanto pelo menos uma dessas duas equipes.

O histórico recente entre estes rivais nacionais também favorece a expectativa de gols por ambos os lados. Afinal, em quatro dos cinco confrontos mais recentes, entre estes dois times, ambas as equipes balançaram as redes.

Palpite 2 - Palmeiras x Flamengo - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.70 na bet365.

Abel Ferreira nunca perdeu duas consecutivas no Allianz Parque

Em sua última partida como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou derrotado por 1-0 pelo Botafogo.

Desde que o treinador português assumiu o comando técnico do Palmeiras, o Verdão jamais perdeu dois jogos consecutivos no Allianz.

De fato, a última vez que isto aconteceu com a equipe palmeirense, foi lá atrás, em outubro de 2020, quando Vanderlei Luxemburgo era o seu técnico, e pelo Campeonato Brasileiro, a a equipe acabou derrotada pelo São Paulo e pelo Coritiba, em rodadas consecutivas.

Palpite 3 - Palmeiras x Flamengo - Vitória do Palmeiras (Empate anula a aposta): 1.53 na bet365.