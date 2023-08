Palpite Palmeiras x Deportivo Pereira - Copa Libertadores - 30/8/23

Veja os melhores palpites para apostar no jogo Palmeiras x Deportivo Pereira, na Copa Libertadores.

Neste duelo válido pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores, o Palmeiras, em vantagem, recebe o Deportivo Pereira. O duelo será realizado no Allianz Parque, no dia 30 de agosto.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente brasileiros e colombianos na disputa por uma vaga nas semifinais. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Primeiro/Segundo tempo Palmeiras vence nos dois tempos 2.30 na Betano Ambos os times marcam Sim/Não Não 1.52 na Betano Gols Mais/Menos Palmeiras vence e marca mais de 2,5 gols 1.75 na Betano

Palmeiras ainda não perdeu em casa

O Deportivo se classificou como o pior segundo colocado de todos os grupos, tendo alcançado apenas oito pontos na Chave F. Já o Palmeiras foi totalmente diferente, visto que conseguiu terminar a fase de grupos como o melhor colocado dentre todos os 32 times na disputa.

Assim, essa diferença de força entre o “melhor” e o “pior” classificado foi vista no primeiro jogo entre esses times, no qual o Palmeiras, mesmo atuando na condição de visitante, teve facilidade para vencer a partida nos dois tempos: 3 a 0 no primeiro e 1 a 0 no segundo.

Agora, jogando em casa, onde disputou quatro partidas neste torneio, das quais venceu três e empatou apenas uma vez, acreditamos que o Verdão possa novamente vencer nos dois tempos, ainda que jogue por um empate ou derrota até três gols de diferença.

Palpite 1 - Deportivo Pereira x Palmeiras - Palmeiras vence nos dois tempos: 2.30 na Betano.

Palmeiras não sofreu gols em seis jogos nesta Libertadores

O Deportivo Pereira, que faz sua estreia na Copa Libertadores, marcou apenas sete gols em nove partidas disputadas, o que lhes deixa com uma média de 0,77 gols por jogo, ou seja: menos de um por partida.

Ainda, devemos reforçar que além do ataque do Alviverde, o time também possui uma forte consistência defensiva. Afinal, em nove jogos nesta edição do torneio continental, o Palmeiras conseguiu terminar seis confrontos sem ser vazado.

Dessa forma, levando em consideração que o sistema ofensivo do Deportivo não tem sido muito prolífico e que a defesa palmeirense tem se sobressaído em muitos jogos, podemos esperar uma partida onde apenas um time marque gol.

Palpite 2 - Deportivo Pereira x Palmeiras - Não para ambos marcam: 1.52 na Betano.

Palmeiras tem o melhor ataque da Libertadores

Além de ter alcançado o melhor ataque da edição de 2022 da Libertadores, com 37 gols marcados em 12 jogos (média de 3,08), o Verdão também possui o ataque mais eficiente em 2023, marcando 21 gols em oito jogos (média de 2,33).

Ainda, é válido reforçar que Artur, jogador palmeirense, é um dos atletas que disputam a artilharia do torneio, tendo o mesmo marcado cinco gols, aparecendo, dessa forma, na terceira posição da lista dos mais goleadores.

Como um contraponto, sabemos que Abel Ferreira tem reclamado do cansaço da equipe. Com isso, o time pode vir a campo tentando segurar um empate. Contudo, precisando reverter um placar elástico, o time colombiano pode se abrir na tentativa de marcar gols e sofrer alguns contra-ataques do time palmeirense.

Palpite 3 - Deportivo Pereira x Palmeiras - Palmeiras vence e marca mais de 2,5 gols: 1.75 na Betano.