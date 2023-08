Palpite Palmeiras x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 14/8/23

Veja quais os melhores palpites para apostar no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro.

Confira os palpites dos nossos especialistas em apostas:

Aposta Palpite Odd Vitória Palmeiras vence 1.57 na Betano Ambas equipes marcam Não 1.70 na Betano Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.80 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

Campeão precisa fazer mais

O Palmeiras é ainda o campeão do Brasileirão, mas esta temporada está bem longe do time que dominou em 2022 e conquistou o troféu tranquilamente.

Com 31 pontos, menos 14 que o líder Botafogo, o Verdão divide o segundo lugar com Flamengo, Fluminense e Bragantino.

A campanha não tão boa no Campeonato Brasileiro contrasta com o desempenho na Libertadores, em que está entre os favoritos para vencer, após classificação para as quartas de final, eliminando o Atlético Mineiro.

Na rodada anterior, Abel Ferreira descansou nove titulares, mostrando que a prioridade é a competição continental. Com isso, pagou caro e perdeu de 2 a 1 contra o Fluminense.

Na próxima semana não tem Libertadores e o Palmeiras deverá entrar na sua maior força contra o Cruzeiro.

Palpite 1 - Palmeiras x Cruzeiro – Palmeiras vence: 1,57 na Betano.

Verdão é forte em casa

Pode não ser igual à temporada passada, mas o Allianz Parque continua a ser uma fortaleza para o Palmeiras. Dos 24 pontos possíveis em casa, o time paulista somou 17 e perdeu apenas uma vez.

Quanto aos gols, marcou 16 e sofreu oito, mas Abel Ferreira tem tentado fechar mais a sua defesa e dificultar o ataque dos rivais.

Na quarta-feira, contra o Galo, o Verdão travou o ataque adversário, que não conseguiu uma única finalização certa.

O Cruzeiro terá uma missão muito difícil para tentar vazar as redes defendidas por Weverton, isso mesmo sabendo que joga bem fora de casa.

A Raposa tem a sexta melhor prestação como visitante, com 13 pontos em 24 possíveis, marcou 15 gols e sofreu oito.

Porém, na última rodada, em casa, não conseguiu vazar a defesa do Botafogo, mesmo jogando mais e melhor. A defesa do Palmeiras tem também muita qualidade.

Assim, o nosso palpite vai para o domínio das defesas, em especial a do Verdão.

Palpite 2 - Palmeiras x Cruzeiro – Ambas as equipes marcam - Não: 1,70 na Betano.

Abel a pensar em soluções

Mesmo que a prioridade para o Palmeiras seja a Copa Libertadores, o Brasileirão continua sendo muito importante.

Os 13 pontos de diferença para o primeiro lugar podem tirar a motivação na briga pelo título, mas é essencial terminar entre os quatro primeiros, para acessar diretamente a Libertadores de 2024.

O treinador dos paulistas, Abel Ferreira, sabe que tem que mudar, pois perdeu o futebol dominante de 2022. O português estará agora pensando primeiro na segurança defensiva e depois aproveitar as chances que aparecerem.

Assim, acreditamos que, com um elenco de grande qualidade, o Palmeiras vai vencer, mas com poucos gols.

Palpite 3 - Palmeiras x Cruzeiro – Menos de 2,5 gols: 1,80 na Betano.