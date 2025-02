Palpite Palmeiras x Corinthians - Campeonato Paulista - 06/02/25

Fechando a sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras realiza um Dérbi diante do Corinthians.

Fechando a sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras realiza um Dérbi diante do Corinthians.

O clássico entre os maiores campeões deste torneio está marcado para quinta-feira (6 de fevereiro), às 20h, no Allianz Parque, localizado em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance/Dupla Palmeiras ou Empate 1.25 na bet365 Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.75 na bet365 Cartões Mais/Menos Mais de 0,5 vermelho 2.90 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.



Palmeiras com a vantagem do mando de campo

A única derrota do Corinthians nesta temporada foi justamente em um clássico e fora de casa, por 3 a 1 contra o São Paulo.

Ainda que a equipe do Parque São Jorge venha demonstrando bons resultados, nota-se dificuldade para conseguir superar seus rivais.

Dessa forma, com o Palmeiras atuando em casa, onde terá o apoio de sua torcida, espera-se que o Alviverde consiga não ser derrotado neste confronto.

Palpite 1 - Palmeiras x Corinthians - Palmeiras ou Empate: 1.25 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Ambos devem agir com cautela

Os dois times vão bem no campeonato, sendo assim, um empate não seria um mal resultado para nenhum dos times.

Por outro lado, a derrota pode gerar muitos questionamentos sobre o real poder tanto de Palmeiras, quanto do Corinthians.

Sendo assim, esperamos que ambos os times sejam cautelosos neste jogo. Ainda, vale observar que nos dois encontros mais recentes entre esses times, ambos os jogos tiveram menos de 2,5 tentos.

Palpite 2 - Palmeiras x Corinthians - Menos de 2,5 gols: 1.75 na bet365.

É esperado um jogo altamente disputado

Tratando-se de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, esse tende a ser um jogo muito disputado, com faltas duras e reclamações com a arbitragem.

Dessa forma, é esperado um jogo de muitos cartões, o que ocasionalmente pode gerar alguma expulsão na partida.

Vale observar que nos quatro jogos mais recentes entre esses times, quatro cartões vermelhos foram apresentados, indicando uma média de um por jogo.

Palpite 3 - Palmeiras x Corinthians - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 2.90 na bet365.