Palpite Palmeiras x Bragantino - Campeonato Paulista - 28/01/25

Pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o Verdão recebe o Massa Bruta para uma importante partida do estadual.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (28 de janeiro), às 19h30, no Allianz Parque, localizado em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.37 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 2.10 na KTO Cartões Vermelhos Mais/Menos Mais de 0,5 3.70 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Palmeiras favorito diante do Bragantino

Atual tricampeão consecutivo do Paulista, o Verdão segue sendo o principal favorito para vencer este campeonato. Sendo assim, também tem favoritismo para alguns duelos específicos na competição, tal como este.

Contra o Bragantino, o Palmeiras já realizou 57 jogos, dos quais venceu 32 vezes (56% dos duelos – mais que a metade deles), perdeu apenas 12 e houve ainda outros 13 empates.

Outro ponto importante para acreditar na vitória Alviverde, é que o Massa Bruta perdeu seus dois duelos como visitante, tendo uma das piores campanhas fora de casa no Paulistão.

Palpite 1 - Palmeiras x Bragantino - Palmeiras vence: 1.37 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Bragantino pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Os dois clubes buscam recuperação em seus grupos

As duas equipes foram derrotadas na rodada anterior. O Palmeiras perdeu para o Novorizontino por 2 a 1 e o Bragantino para o Água Santa, por 3 a 0.

Dessa forma, os dois clubes vão a campo para este jogo com um objetivo em comum: recuperar a confiança e somar mais três pontos.

Para justificar ainda mais o palpite de ambos os times podem marcar, é importante observar que os dois clubes têm média de pelo menos um gol sofrido por jogo no Paulistão.

Palpite 2 - Palmeiras x Bragantino - Sim para ambos marcam: 2.10 na KTO.

Ambas as equipes costumam fazer jogos intensos

No jogo mais recente entre essas equipes, pelo Campeonato Brasileiro, a partida ficou marcada por faltas e reclamações em excesso, causando duas expulsões.

Por mais que para este jogo de terça-feira o cenário seja diferente, a partida, ainda assim, tem sua parcela de importância, o que novamente pode tornar este um duelo tenso.

Com ambos pressionados, evitando a derrota para que uma crise não seja instaurada, acreditamos na possibilidade deste ser um jogo duro, com pelo menos um cartão vermelho.

Palpite 3 - Palmeiras x Bragantino - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 3.70 na KTO.