Palpite Palmeiras x Botafogo - Copa Libertadores - 21/8/24

Pelas oitavas de final da Copa Libertadores, um embate que promete alta intensidade: o Palmeiras encara o Botafogo.

O compromisso entre esses brasileiros está marcado para quarta-feira (21), às 21h30, no estádio Allianz Parque, localizado em São Paulo. Confira a seguir as dicas e análises de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Palmeiras vence 1.80 na bet365 Jogador a marcar Flaco López a qualquer momento 2.87 na bet365 Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.40 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

O Palmeiras decide em casa

As duas equipes não empatam há seis jogos. Neste recorte foram três vitórias palmeirenses e outros três triunfos do Botafogo.

Considerando os encontros nos quais o Palmeiras atuou como mandante, nos últimos cinco jogos os comandados de Abel Ferreira levaram vantagem. Foram três triunfos dos paulistas, um dos cariocas e um empate.

Dessa maneira, com um Palmeiras empenhado, decidindo a vaga em casa e embalado por um triunfo no clássico diante do São Paulo, acreditamos no alviverde para vencer.

Palpite 1 - Palmeiras x Botafogo - Palmeiras vence: 1.80 na bet365.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Palmeiras deve sair vitorioso diante do Botafogo pela Copa Libertadores 2024, nesta quarta-feira (21). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Flaco vem fazendo uma boa temporada

O atacante argentino vem realizando uma temporada eficiente, tanto que vem assumindo a posição de atacante titular desde a saída de outros atletas da linha de frente.

No Campeonato Paulista deste ano, vale lembrar, o atleta conseguiu terminar a competição sendo o principal artilheiro, tendo marcado 10 gols.

Outro ponto relevante que deve ser considerado, é que Flaco teve uma atuação brilhante na rodada passada do Brasileirão, sendo o autor dos gols da vitória palmeirenses contra o São Paulo, por 2 a 1.

Palpite 2 - Palmeiras x Botafogo - Flaco López marca a qualquer momento: 2.87 na bet365.

Dois ataques poderosos frente a frente

Considerando seus sete jogos na competição, o Palmeiras se estabelece como um dos times com o melhor ataque. Em suas partidas no torneio foram 15 gols (média de 2,14).

O Botafogo, por outro lado, por ter disputado a pré-Libertadores, tem o melhor ataque geral da competição. Em onze partidas foram 19 gols anotados.

Com cada time apresentando uma média superior a um gol por jogo, acreditamos que essa partida pode ser marcada por muitas oportunidades de balançar as redes.

Palpite 3 - Palmeiras x Botafogo - Mais de 1,5 gols: 1.40 na bet365.