Palpite Palmeiras x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 26/11/24

Pela 36ª rodada do Brasileirão, Palmeiras e Botafogo se encontram para um duelo altamente decisivo na corrida pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (26 de novembro), às 21h30, no Allianz Parque, localizado em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Empate anula aposta Palmeiras 1.29 na bet365 Cartão vermelho Mais/Menos Mais de 0,5 2.55 na bet365 Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.98 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Palmeiras com a vantagem de jogar em casa

As duas equipes dividem a liderança com 70 pontos cada. Dessa forma, esse é um jogo direto na briga pelo título do campeonato.

A equipe Alviverde terá como trunfo nesta partida o fato de atuar em casa, com o apoio de sua torcida. O Palmeiras, vale mencionar, é o terceiro melhor mandante da competição.

Do outro lado, o Botafogo, por mais que seja o melhor visitante da liga, pode encontrar dificuldades contra o Verdão, afinal, o time carioca não vence no Brasileirão há três jogos seguidos.

Palpite 1 - Palmeiras x Botafogo - Palmeiras e empate anula: 1.29 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Botafogo pela Champions League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Um jogo que pode valer o título

Como mencionado, esse é um jogo de suma importância na corrida pelo título, com isso, ambos os times podem tratar essa partida como uma espécia de final.

Com a importância do duelo e considerando o desempenho recente do Botafogo, há indícios para acreditar que este será um jogo com muitas faltas e reclamações.

Nas últimas cinco partidas do Botafogo em todas as competições, em quatro delas houve pelo menos um cartão vermelho. Com isso, dada a importância deste confronto, o padrão deve se manter.

Palpite 2 - Palmeiras x Botafogo - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 2.55 na bet365.

Os dois melhores ataques se encontram

O Palmeiras ostenta atualmente o fato de ser a equipe com o setor ofensivo mais eficiente. A equipe marcou 57 gols em 35 jogos (média de 1,62 por partida).

Do outro lado, o Botafogo tem o segundo sistema de ataque com o melhor desempenho, a equipe de Artur Jorge foi às redes 53 vezes em 35 rodadas (média de 1,51.

Dessa forma, ao analisar a média de bola nas redes dos dois times e considerar que ambos precisam da vitória neste confronto, achamos prudente acreditar em uma partida com mais de dois gols.

Palpite 3 - Palmeiras x Botafogo - Mais de 2,5 gols: 1.98 na bet365.