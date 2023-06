Palpite Palmeiras x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 25/6/2023

Saiba os palpites para apostar no jogo entre o Palmeiras e Botafogo pela 12ª rodada do Brasileirão 2023.

Nosso especialista em apostas seleciona os melhores palpites para este jogão, em que o vice líder recebe o primeiro colocado no Brasileirão.

Vitória do Palmeiras - 1.50 na bet365

- 1.50 na bet365 Raphael Veiga - Mais de 1.5 chutes ao gol (no alvo) - 2.00 na bet365

- 2.00 na bet365 Não para ambas as equipes marcarem - 1.75 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real a casa de apostas.

Apesar da liderança, desempenho botafoguense fora de casa não é dos melhores

A equipe de Luis Castro não lidera a competição com cinco pontos de vantagem à toa. No entanto, em seus seis últimos jogos fora de casa, o Botafogo somou apenas duas vitórias, sendo que na mais recente delas contra o César Vallejo, já eliminado da Copa Sul-Americana, e o Cuiabá, que luta contra o rebaixamento neste Brasileirão.

O Palmeiras no Allianz Parque será sem sombra de dúvidas o principal desafio fora de casa que a equipe carioca enfrenta em rodadas recentes, e o Alviverde paulista acumula quatro triunfos em cinco jogos em casa na Série A.

A última derrota palmeirense em casa veio há quase um ano, quando caiu para o Athletico-PR no Allianz Parque, por 2-0, em jogo que massacrou o adversário com 35 finalizações, mas pecou em eficiência.

Palpite 1 - Palmeiras x Botafogo - Vitória do Palmeiras: 1.50 na bet365.

Raphael Veiga vive fase artilheira no Brasileirão

Tendo participado de apenas sete dos onze jogos do Palmeiras neste Brasileirão, o meia-atacante do Verdão já deixou o dele em quatro ocasiões, e junto de Artur é o artilheiro da equipe na competição.

Com uma das melhores batidas na bola de todo o futebol brasileiro, e fome de jogo após ter ficado de fora da última partida, em derrota para o Bahia, Veiga tem tudo para concluir algumas jogadas na meta botafoguense neste domingo (25).

Palpite 2 - Palmeiras x Botafogo - Raphael Veiga mais de 1.5 chutes ao gol (no alvo): 2.00 na bet365.

Jogos recentes mostram gols apenas de um lado

Nas seis últimas partidas do fogão, que incluem quatro vitórias, um empate, e uma derrota, em todas, apenas um time balançou as redes. O último jogo do Botafogo em que ambas as equipes em campo marcaram foi no dia 25 de maio, quando bateu o César Vallejo, por 3-2.

Em seis dos últimos nove jogos do Verdão, apenas um time marcou, inclusive nas duas rodadas mais recentes da Série A, quando bateu o São Paulo no Morumbi, por 2-0, e perdeu para o Bahia em Salvador, por 1-0

Palpite 3 - Palmeiras x Botafogo - Não para ambas as equipes marcarem: 1.75 na bet365.