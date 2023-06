Palpite Palmeiras x Bolívar – Copa Libertadores – 29/6/23

Confira os palpites para o jogo Palmeiras x Bolívar pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Palmeiras e Bolívar pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023.

Palmeiras para Ganhar:

Mais de 2.5 gols:

Palmeiras para ganhar a zero:

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Aposta na vitória do Palmeiras é a favorita

O time alviverde perdeu seus últimos dois jogos, pelo Brasileirão, sem conseguir marcar nenhum gol, e quer aproveitar o ambiente do Allianz Parque para espantar a má fase.

Sem a pressão da classificação, os comandados de Abel Ferreira devem pressionar desde o apito inicial para cravar vantagem precoce.

Com quatro vitórias consecutivas na Libertadores, e invicto em casa na competição, a vitória do Palmeiras é a aposta menos arriscada.

Os dois times se encontraram cinco vezes na história, com vantagem do Verdão, que venceu três vezes, marcando 11 gols no processo e sofrendo apenas cinco contra e duas derrotas.

Palpite 1 - Palmeiras x Bolívar - Palmeiras Ganhar: 1.18 na bet365.

Festa de gols é esperada na Libertadores

Nos últimos confrontos entre brasileiros e bolivianos, o placar fechou com pelo menos quatro gols no total.

Dado que este confronto vale a liderança, mas não tem a pressão da classificação, se espera um jogo aberto e com resultado alargado.

Nos dois jogos que o Palmeiras realizou como mandante na Libertadores 2023, o time alviverde balançou as redes adversárias em seis ocasiões.

Já o Bolívar tem média de 2.2 gols por jogo nesta edição da competição continental.

Palpite 2 - Palmeiras x Bolívar - Mais de 2.5 gols: 1.50 na bet365.

Palmeiras tem apoio da torcida

O Bolívar precisa apenas do empate para terminar a fase de grupos na liderança da chave e sair em vantagem para o sorteio das oitavas de final. Assim, e a jogar fora de casa, pode optar por uma tática mais conservadora.

Por seu lado, o Palmeiras precisa dos três pontos, conta com o apoio da sua torcida e tem uma equipe bem mais qualificada tecnicamente não só para marcar como para manter suas redes invioladas.

Vale notar que nos últimos dez jogos em casa em todas as competições, só uma vez o Palmeiras não marcou nenhum gol.

Palpite 3 - Palmeiras x Bolívar - Palmeiras para ganhar a zero: 1.80 na bet365.