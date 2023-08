Palpite Palmeiras x Atlético-MG - Copa Libertadores - 9/8/23

Confira os palpites Palmeiras x Atlético-MG, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente dois grandes clubes brasileiros para a definição de quem avança para as quartas de final. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.25 na Betano Classificação Palmeiras se classifica no tempo regulamentar 1.23 na Betano Pênalti concedido no jogo Sim 3.15 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

Registre-se com o código promocional Betano

Dicas para criar seu Betano login

Confira o guia de apostas Libertadores

Seis dos últimos oito encontros de Palmeiras e Atlético terminaram em empate

Nos últimos oito jogos dessas equipes, seis terminaram empatados. E fazendo um recorte para as últimas cinco partidas de Libertadores que Atlético e Palmeiras se enfrentaram, em quatro delas houve igualdade no placar. Sendo a vitória do Palmeiras no jogo de ida desta edição o único resultado diferente disso.

O Atlético, vale mencionar, até conseguiu encerrar sua sequência de dez jogos sem vencer ao derrotar o São Paulo por 2 a 0, fora de casa, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, ainda apresenta certas limitações dentro de campo, mas ao menos já sinalizou sua reação.

O Palmeiras, por sua vez, vem de uma derrota no final de semana para o Fluminense. Na ocasião, perdeu por 2 a 1. Contudo, ainda se mostra como um time bastante aguerrido, e jogando pelo empate se mostra muito capaz de frear a ascensão que o Atlético-MG espera alcançar. Com isso, a igualdade no placar parece ser o resultado provável para a partida.

Palpite 1 - Palmeiras x Atlético-MG - Empate: 3.35 na Betano.

Palmeiras eliminou o Atlético nas duas edições anteriores

Nas duas últimas edições da Libertadores, o Verdão superou o Galo nas duas ocasiões. A mais recente delas foi em 2022: após dois empates nas quartas de final (2 a 2 no Mineirão e 0 a 0 no Allianz Parque), o Palmeiras triunfou nos pênaltis, vencendo por 6 a 5.

Em 2021, o Alviverde venceu na semifinal, novamente após dois empates. No primeiro jogo, empatou por 0 a 0 em São Paulo e no segundo empatou por 1 a 1. Porém, nesta edição o gol marcado fora de casa era levado em consideração no critério de desempate, com isso o Verdão avançou adiante e ganhou o título daquele ano.

E a título de curiosidade, vale ressaltar que a última vez em que a equipe do Palmeiras foi eliminada nas oitavas de final de Libertadores, foi ainda em 2017. De lá para cá, o Alviverde sempre chegou nas fases mais avançadas do torneio, inclusive vencendo em duas ocasiões.

Palpite 2 - Palmeiras x Atlético-MG - Palmeiras se classifica no tempo regulamentar: 1.23 na Betano.

Houve pênalti no último jogo das duas equipes

Coincidência ou não, no jogo mais recente de ambas as equipes houve um gol de pênalti. O Palmeiras, quando foi derrotado para o Fluminense, sofreu um gol dessa forma aos quinze minutos do primeiro tempo. Já o Atlético, jogando contra o São Paulo, anotou um gol cobrando penalidade.

Ainda, é válido mencionar que na edição de 2022 quando esses times se cruzaram, houve penalidade em uma das partidas das quartas de final. E se levarmos em consideração a rivalidade que vem se criando entre essas duas equipes, é de se esperar um jogo bastante faltoso, e assim, com possibilidades de pênaltis.

Mas, embora uma penalidade não seja garantia de gol, podemos lembrar que dos dois lados existem exímios cobradores. Hulk já converteu 96 cobranças em sua carreira, enquanto Raphael Veiga já marcou 28 gols de pênalti pelo Verdão em 33 tentativas, resultando em um aproveitamento de 85%.

Palpite 3 - Palmeiras x Atlético-MG - Sim para haver um pênalti concedido no jogo: 3.15 na Betano.