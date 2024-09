Palpite Palmeiras x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 28/9/24

Palmeiras e Atlético-MG, dois times tradicionais do futebol brasileiro, terão seus caminhos cruzados na 28ª rodada do Brasileirão.

O duelo entre paulistas e mineiros será neste sábado (28), às 18h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.50 na KTO Ambos marcam Sim/Não Não 1.70 na KTO Jogador a marcar Flaco López a qualquer momento 2.40 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Palmeiras com foco total no Brasileirão

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o foco total do Palmeiras fica apenas para o Brasileirão, campeonato no qual tenta vencer pela terceira vez seguida.

O time vem embalado por uma sequência de cinco vitórias seguidas na liga nacional, e sabem que mais um triunfo pode os colocar em posições melhores para passar o Botafogo, líder.

Ainda, vale ressaltar que o Galo, por ter um compromisso no meio de semana, válido pelo mata-mata das semifinais da CDB, deve ir a campo contra o Palmeiras com um time misto.

Palpite 1 - Palmeiras x Atlético-MG - Palmeiras vence: 1.50 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Atlético-MG pela Libertadores 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Palmeiras tem a melhor defesa do torneio

O Palmeiras tem o segundo ataque mais eficiente do Brasileirão, tendo marcado 44 gols em 27 jogos realizados até aqui.

Além disso, o Verdão também ostenta o fato de ser a equipe com a melhor defesa do campeonato, tendo sofrido apenas 19 gols, ou seja, média de 0,70 por jogo.

Com esse dado atrelado ao fato de que o Galo deve poupar seus principais jogadores da linha de frente, como Hulk e Paulinho, existem indícios para que apenas uma equipe marque.

Palpite 2 - Palmeiras x Atlético-MG - Não para ambos marcam: 1.70 na KTO.

Flaco López tem sido um jogador importante para o Verdão

O jogador argentino que defende as cores do Palmeiras tem sido um dos principais nomes do setor ofensivo do clube nesta temporada.

No Campeonato Paulista, por exemplo, ele foi o artilheiro da competição, tendo marcado 10 gols ao longo do estadual e colaborado ativamente para o título da equipe.

Nesta edição do Brasileirão, por outro lado, ele já é o segundo principal goleador, visto que soma nove gols. Esses números certamente indicam que López vive uma temporada goleadora.

Palpite 3 - Palmeiras x Atlético-MG - Flaco López marca a qualquer momento: 2.40 na KTO.