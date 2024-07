Palpite Palmeiras x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro - 11/07/24

Cada vez mais na cola do Mengão, o Palmeiras segue sua perseguição pela liderança do Brasileirão recebendo o Atlético-GO.

Confira os nossos palpites para esse duelo no Allianz Parque válido pela 16ª rodada da Série A;

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.45 na Betano Total de gols de uma equipe Atlético-GO não marcar 1.88 na Betano Total de gols de uma equipe em um tempo Palmeiras marcar dois ou mais no segundo tempo 2.85 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Invencibilidade no Allianz Parque

O atual bicampeão brasileiro até teve alguns deslizes recentes, mas todos ocorreram longe de seus domínios.

Como é a marca de equipes que brigam por título, o Palmeiras é implacável diante de seus oponentes no Allianz Parque.

O Palmeiras já sofreu duas derrotas em casa no Brasileirão, mas ambas vieram na Arena Barueri.

Visitas ao Allianz Parque não remetem boas lembranças ao Atlético-GO, sofrendo 4-2 e 4-0 nos dois últimos jogos na casa do Palmeiras.

Palpite 1 - Palmeiras x Atlético-GO - Vitória do Palmeiras: 1.45 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Palmeiras deve vencer o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Defesa do Verdão é a melhor da competição

Internacional e Palmeiras possuem as duas melhores defesas da competição, ambos sofrendo 11 gols até o momento. A diferença é que o Palmeiras já realizou 15 jogos e o Inter apenas 13.

Esses números defensivos ficam ainda em maior destaque no Allianz Parque, onde o Verdão não sofreu gols em três de seus últimos quatro jogos.

Embora tenha se beneficiado de algumas chances mal aproveitadas do Bahia, o Verdão teve grande mérito ao segurar um dos melhores ataques do torneio sem marcar na última rodada, vencendo em casa por 2-0.

Palpite 2 - Palmeiras x Atlético-GO - Atlético-GO não marcar: 1.88 na Betano.

Verdão vem sendo time de segundo tempo

O Palmeiras vem crescendo no decorrer de seus últimos jogos, criando um cenário até repetitivo no Brasileirão.

Em três dos cinco jogos mais recentes do Verdão no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras marcou múltiplos gols na etapa complementar.

Analisando o desempenho desde o início da competição, o Palmeiras mais do que dobra a sua média de gols na segunda metade de seus jogos (0.4 no primeiro tempo, 1.07 na etapa complementar).

Palpite 3 - Palmeiras x Atlético-GO - Palmeiras marcar dois ou mais no segundo tempo: 2.85 na Betano.