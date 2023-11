Palpite Palmeiras x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 4/11/23

Confira quais os melhores palpites para Palmeiras x Athletico-PR, no Campeonato Brasileiro, em 4/11/23.

Neste confronto da 32ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Athletico-PR. O confronto acontece no dia 4 de novembro (sábado), no Allianz Parque, em São Paulo.

Com isso, veja dicas de apostas dos especialistas de apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.62 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 0,5 no primeiro tempo 1.45 na Betano Jogador a marcar Endrick a qualquer momento 2.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Palmeiras em sequência positiva

Após uma vitória histórica sobre o líder do campeonato, Botafogo, os comandados de Abel Ferreira chegaram a quatro vitórias seguidas. Agora, jogando em casa, a equipe tem tudo para conquistar o quinto triunfo.

Afinal, vale levar em consideração que neste Campeonato Brasileiro o Furacão realizou até aqui oito jogos contra times do estado de São Paulo, acumulando um retrospecto de três derrotas, quatro empates e apenas uma vitória.

Outro ponto importante é que além da equipe paranaense não desempenhar tão bem contra os paulistas, o time se encontra em uma sequência negativa de dois jogos sem triunfo.

Palpite 1 - Palmeiras x Athletico-PR - Palmeiras vence: 1.62 na Betano.

Gol no primeiro tempo nos últimos 4 jogos diretos

Os jogos que envolvem o Palmeiras vêm sendo bastante movimentados desde o apito inicial. Isso ocorre porque o time paulista, mesmo quando joga longe de casa, tem sido responsável por ter as abordagens mais agressivas no seu setor ofensivo.

Esse tipo de atuação do Alviverde faz com que os jogos da equipe apresentem pelo menos um gol no primeiro tempo nos últimos oito jogos. Seja a favor do Verdão ou contra. Nesse sentido, e levando em consideração que mesmo que por motivos diferentes ambas as equipes buscam a vitória, é de se esperar que esse padrão se repita.

Ainda, esse palpite ganha respaldo também no retrospecto recente: nos últimos quatro jogos diretos entre Palmeiras e Athletico-PR, em todos eles houve ao menos um gol na etapa inicial.

Palpite 2 - Palmeiras x Athletico-PR - Mais de 0,5 gol no primeiro tempo: 1.45 na Betano.

Endrick vem de uma atuação brilhante

Se é nos jogos mais difíceis que os grandes jogadores aparecem, Endrick, na rodada anterior, mostrou que de fato tem tudo para ser mais um grande atleta do futebol brasileiro.

Anotando dois gols contra o Botafogo, detentor da melhor defesa do campeonato, o jovem de 17 anos guiou seu time para uma virada improvável: 4 a 3, após estar perdendo por 3 a 0 no intervalo.

Contudo, nosso palpite para que o atleta volte a marcar não consiste apenas na sua atuação da última rodada, ele também tem base nos encontros recentes das equipes: nos últimos dois confrontos entre Palmeiras e Athletico-PR, Endrick deixou o dele três vezes.

Palpite 3 - Palmeiras x Athletico-PR - Endrick para marcar a qualquer momento: 2.65 na Betano.