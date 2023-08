Palpite Olimpia x Fluminense – Copa Libertadores – 30/8/23

Veja os melhores palpites para apostar no jogo Olimpia x Fluminense, nas quartas de final da Libertadores.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Olimpia e o Fluminense, referente ao jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, esta quarta-feira.

O Flu vai ao Paraguai com uma vantagem de 2 a 0 e tem tudo para se classificar para as semifinais da maior competição de clubes da América do Sul.

Aposta Palpite Odd Resultado no intervalo Empate 2.05 na Betano Resultado final Vitória do Olimpia 2.80 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.72 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Flu vai se cuidar

O Fluminense tem se mostrado forte no Maracanã, mas quando joga fora de casa passa por maiores dificuldades. Com uma vantagem de 2 a 0, o time de Fernando Diniz deverá entrar com cuidados, sabendo que o Olimpia vai entrar com tudo para reduzir cedo a desvantagem.

No jogo de ida o time paraguaio colocou uma linha defensiva com cinco jogadores, talvez adivinhando a força do Flu perante a sua torcida.

Mas esta quarta-feira será diferente. Mais ainda porque a Copa Libertadores pode ser a salvação de sua temporada. El Decano ficou na sexta posição do Torneio Abertura, um resultado péssimo para um time que normalmente não fica abaixo do terceiro.

Esta quarta-feira, o nosso palpite vai para uma primeira parte de ataque do time da casa e com os visitantes defendendo bem, segurando os atacantes adversários.

Palpite 1 - Olimpia x Fluminense – Resultado ao intervalo - Empate: 2,05 na Betano.

Olimpia acredita

No domingo passado, o time paraguaio defrontou o Sportivo Luqueño, em jogo pela oitava rodada do Torneio Encerramento, e venceu por 1 a 0. Porém, apresentou uma equipe de reservas, descansando alguns dos seus melhores jogadores, mostrando assim que ainda acredita que pode eliminar o Fluminense.

O time carioca procura o seu primeiro título internacional e está bem colocado para manter esse sonho vivo este ano. Os dois gols de vantagem do jogo de ida não dão total confiança ao Tricolor, que para o Brasileirão, no fim de semana passado, apresentou um time inteiramente de reservas contra o Athletico Paranaense. Empatou 2-2 na Arena da Baixada, mesmo jogando contra 10 desde o minuto 21 do primeiro tempo.

Contra o Olimpia, o Flu vai entrar com o melhor time possível, mas isso não garante uma vitória, ou mesmo um empate. O nosso palpite vai para a vitória do Olimpia pela margem mínima.

Palpite 2 - Olimpia x Fluminense – Olimpia vence: 2,80 na Betano.

Flu tem bom ataque

O Fluminense tem um bom futebol de ataque, como mostrou contra o Furacão, mesmo com um time de reservas.

No Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, acreditamos que o time brasileiro vai marcar, tal como o time da casa.

O nosso palpite fica assim com uma vitória do Olimpia pela margem mínima, e com gols dos dois times.

Palpite 3 - Olimpia x Fluminense – Ambas equipes marcam - Sim: 1,72 na Betano.