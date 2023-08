Palpite Olimpia x Flamengo – Copa Libertadores – 10/8/23

Saiba palpites para Olímpia x Flamengo, no duelo válido pelo segundo jogo das oitavas da Libertadores.

O Mengão viaja até ao Paraguai para enfrentar o Olímpia no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores 2023. O time carioca sobe ao gramado em vantagem, após ter ganho o duelo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Olimpia e Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores 2023.

Aposta Palpite Odd Vitória Flamengo vence 1.94 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 1.93 na Betano Mais/menos escanteios Mais de 8,5 1.50 na na Betano

Mengão é o favorito

No Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital paraguaia, o rubro-negro carioca vai tentar a classificação para as quartas de final da competição e pode até empatar.

Os comandados de Jorge Sampaoli foram surpreendidos em seu último jogo, pelo Brasileirão, perdendo por 3 a 0 em Cuiabá, e por isso devem buscar o resultado desde cedo para recuperar a moral.

No entanto, a equipe paraguaia, que foi a grande vencedora do Grupo H da Libertadores, com quatorze pontos (quatro vitórias e dois empates), não vai facilitar, especialmente frente à sua torcida. Ainda assim, o melhor palpite é a vitória do Flamengo.

Palpite 1 - Olimpia x Flamengo - Flamengo vence: 1.94 na Betano.

Gols dos dois lados são esperados

Com média de 1,87 gols na Libertadores 2023 e precisando da vitória, se espera que a equipe paraguaia busque mais o jogo e balance as redes do Flamengo.

No entanto, isso também pode fazer com que o Olímpia fique mais exposto na defesa, permitindo o gol dos homens de Jorge Sampaoli, que somam 12 gols na competição.

Por isso, a aposta para que o placar termine com mais de 2.5 gols é plausível, especialmente porque se os paraguaios marcarem primeiro igualam a eliminatória, obrigando o Mengão a sair para cima.

Palpite 2 - Olimpia x Flamengo - Mais de 2.5 gols: 1.93 na Betano.

Festa de escanteios

Se considerarmos que o Olímpia marcou dezoito gols em seus últimos sete jogos em casa e que o Flamengo marcou em todas as partidas nesta edição da Libertadores, as chances de gols dos dois lados parece alta.

Com os dois lados focados no ataque, se esperam muitos escanteios, tal como no jogo de ida, quando tivemos um total de 12 escanteios.

Ainda por cima, os últimos 14 jogos do rubro-negro tiveram no mínimo nove escanteios, e mesmo aconteceu em três das últimas cinco partidas do time paraguaio.

Palpite 3 - Olimpia x Flamengo - Total de escanteios – Mais de 8.5: 1.50 na Betano.