Palpite Novorizontino x Corinthians - Campeonato Paulista - 03/02/25

Duas equipes ocupando a segunda colocação de suas respectivas chaves se enfrentam em um jogo adiantado da penúltima rodada.

Confira os nossos palpites para esse embate entre Novorizontino e Corinthians, que será disputado no Jorjão.



Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Novorizontino ou empate 1.57 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.91 na Betano Intervalo com mais gols Segundo tempo 2.20 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Cinco jogos de invencibilidade para o Novorizontino

Os comandados de Eduardo Baptista começaram a temporada com derrota e desde então apresentam uma evolução interessante, a ponto de incomodarem os gigantes do futebol paulista.

Talvez o resultado mais surpreendente deste Campeonato Estadual tenha sido proporcionado pelo Novorizontino, quando conseguiu bater o Palmeiras fora de casa de virada por 2-1,

Essas equipes se enfrentarão um dia antes de completar o ano de seu último duelo, que terminou com vitória do Novorizontino por 3-1.

Palpite 1 - Novorizontino x Corinthians - Vitória do Novorizontino ou empate: 1.57 na Betano.

Timão tem a pior defesa de sua chave

A campanha do Corinthians o deixa bem seguro ao lado do Mirassol, porém defensivamente o seu desempenho poderia ser melhor.

O Timão foi vazado em cinco de suas seis aparições na atual temporada, inclusive em quatro de suas cinco vitórias.

O Novorizontino ainda não terminou uma partida sem sofrer gols, vindo de um triunfo por 2-1 contra o Bragantino na última rodada.



Palpite 2 - Novorizontino x Corinthians - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.91 na Betano.

Novorizontino é o time da segunda etapa

O Novorizontino tem o melhor ataque de sua chave, com oito gols em seis partidas, e a maioria desses tentos veio na etapa complementar.

O único gol do Novo Horizonte no primeiro tempo veio justamente em sua última atuação, a vitória fora de casa contra o Massa Bruta

Na última atuação do Corinthians, o Timão bateu o Noroeste por 2-1 e apenas um dos três gols do jogo foi marcado na etapa inicial.

Palpite 3 - Novorizontino x Corinthians - Segundo tempo etapa com mais gols: 2.20 na Betano.