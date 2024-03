Palpite Nova Iguaçu x Vasco - Campeonato Carioca - 17/3/24

Cruzmaltino e Orgulho da Baixada medem forças valendo vaga na decisão do Campeonato Carioca.

Assim como a ida, o jogo deste final de semana também será realizado no Maracanã. Estes são os nossos palpites para uma das semifinais no Rio de Janeiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 4.35 na Betano Total de gols do 1º tempo Um ou menos 1.40 na Betano Total de escanteios 10 ou mais 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Cruzmaltino vem de múltiplos empates

O Vasco é a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro neste duelo. Mas o time que terminou a primeira fase do Carioca com uma campanha melhor e, por isso, joga pelo empate é o Nova Iguaçu.

No jogo de ida o Orgulho da Baixada não conseguiu aproveitar ao máximo seu volume de chances e acabou ficando no 1-1 com o Cruzmaltino. Foram 13 chutes ao alvo para o Nova Iguaçu.

Este empate foi o segundo em sequência do Cruzmaltino, que ficou no 3-3 com o Água Santa pela Copa do Brasil em seu jogo anterior, avançando apenas nas penalidades máximas.

Contando o Estadual e a Copa do Brasil, o Vasco tem dois empates em três jogos de mata-mata nesta temporada.

Palpite 1 - Nova Iguaçu x Vasco - Empate: 4.35 na Betano.

Apenas um gol na etapa inicial de três jogos

As partidas mais recentes do Nova Iguaçu tiveram a maioria de seus gols na etapa complementar. Esse foi o caso no jogo de ida da semifinal.

Somando suas três aparições mais recentes por todas as competições, o único gol na etapa inicial em um jogo do Nova Iguaçu foi marcado pelo Internacional rumo a seu triunfo por 2-0.

No 1-1 com o Vasco, ambos os gols saíram na etapa complementar, cenário que se repetiu com os três gols na vitória por 2-1 diante do Volta Redonda pela última rodada do Carioca.

Palpite 2 - Nova Iguaçu x Vasco - Um gol ou menos no 1º tempo: 1.40 na Betano.

Média combinada de escanteios de 10.4

O Cruzmaltino chega nesta fase final do Campeonato Carioca entre as equipes com maior número de escanteios por jogo.

A média do Vasco é de 6.1, já a do Nova Iguaçu é de 4.3. Na ida da semifinal, o número de escanteios do jogo chegou a 10.

Este foi o segundo embate seguido do Cruzmaltino com 10 escanteios, repetindo o que aconteceu na partida contra o Água Santa pela Copa do Brasil.

Palpite 3 - Nova Iguaçu x Vasco - 10 ou mais escanteios no jogo: 1.65 na Betano.