Palpite Nova Iguaçu x Vasco - Campeonato Carioca - 11/01/25

Pouco mais de uma semana após a virada do ano, o futebol brasileiro dá o seu pontapé inicial com a disputa dos Campeonatos Estaduais.

Pouco mais de uma semana após a virada do ano, o futebol brasileiro dá o seu pontapé inicial com a disputa dos Campeonatos Estaduais.

Confira os nossos palpites para esse confronto entre Nova Iguaçu e Vasco, duelo que foi disputado três vezes na temporada passada.



Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.15 na Betano Total de gols de uma equipe Nova Iguaçu marcar pelo menos um 1.57 na Betano Total de gols no primeiro tempo Pelo menos um 1.45 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Equilíbrio entre equipes de diferentes níveis

Essas duas equipes se enfrentam anualmente desde 2021, primeiro ano do Nova Iguaçu de volta à elite do futebol carioca.

Neste recorte, que envolve seis jogos, cada equipe faturou duas vitórias e os outros dois embates terminaram sem um vencedor.

O fato do Vasco ainda não contar com a presença de seu time titular, que só estreará no decorrer dessa competição, torna maior a probabilidade de equilíbrio entre esses dois times.

Palpite 1 - Nova Iguaçu x Vasco - Empate: 3.15 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Nova Iguaçu x Vasco pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Vasco tentará fazer algo que não conseguiu em 2024

O Cruzmaltino entrou em campo para enfrentar o Carrossel da Baixada em três ocasiões na temporada passada e em nenhuma delas conseguiu terminar a partida sem ser vazado.

Na temporada passada, o Vasco também iniciou o Carioca com equipes alternativas e apresentou oscilações defensivas.

Logo após estrear sem sofrer gols, batendo o Boavista por 2-0, o Gigante da Colina sofreu três gols do Sampaio Corrêa-RJ em empate por 3-3. Curiosamente, esse foi o único empate do Sampaio Corrêa-RJ na disputa do último Campeonato Carioca.



Palpite 2 - Nova Iguaçu x Vasco - Nova Iguaçu marcar pelo menos um gol: 1.57 na Betano.

Vasco tem desempenho consistente no Estadual

As campanhas do Cruzmaltino no Carioca em temporadas recentes possuem números ofensivos bem similares, tendo uma média de 20 gols por edição nos últimos quatro anos.

Anotando exatos 20 gols na fase inicial do Estadual em 2024, o primeiro desses gols para o Cruzmaltino veio logo nos dois minutos de sua estreia, uma vitória em seus domínios contra o Boavista.

Atuando com atletas alternativos, o Vasco marcou na etapa inicial de seus dois primeiros jogos no Carioca, na temporada passada.



Palpite 3 - Nova Iguaçu x Vasco - Pelo menos um gol no primeiro tempo; 1.45 na Betano.