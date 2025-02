Palpite Nova Iguaçu x Botafogo - Campeonato Carioca - 06/02/25

Fechando a oitava rodada do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu terá pela frente o Botafogo.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (6 de fevereiro), às 21h45, no Estádio Moça Bonita, localizado em Bangu. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 1.60 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Não 1.70 na Superbet Gols Mais/Menos Botafogo mais de 1,5 0.00 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Botafogo precisa vencer

Em 15 jogos disputados entre esses times, o Botafogo nunca foi derrotado para o Nova Iguaçu: 8 vitórias e 7 empates.

Para este jogo, essa invencibilidade deve se manter. Afinal, o Botafogo chega com o status de atual campeão brasileiro e da Libertadores.

Precisando da vitória para atingir o G-4, o Botafogo, ainda que jogue fora de casa, é o favorito para sair deste jogo com os três pontos.

Palpite 1 - Nova Iguaçu x Botafogo - Botafogo vence: 1.60 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Nova Iguaçu x Botafogo pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.



Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



O histórico indica soberania da defesa do Botafogo

Nesses 15 jogos em que essas equipes estiveram frente a frente, a defesa do Fogão sempre teve um destaque notável.

Ao todo, o Nova Iguaçu conseguiu marcar apenas 11 gols contra o Fogão, o que indica uma média de 0,73 por partida.

Com isso, e considerando ainda que o Nova Iguaçu não tem um ataque muito forte nesta edição (6 gols em 7 jogos no campeonato), podemos acreditar que apenas um time irá marcar.

Palpite 2 - Nova Iguaçu x Botafogo - Não para ambos marcam: 1.70 na Superbet.

Botafogo tenta dar uma resposta para seus torcedores

Ainda analisando o histórico do confronto, nesses 15 jogos o Botafogo ficou sem balançar as redes em apenas duas ocasiões, dois empates por 0 a 0.

Nas outras 13 partidas a equipe da Estrela Solitária sempre marcou ao menos um gol. Dessas 13, em 7 partidas foram mais de um tento.

Precisando dar uma resposta para seu torcedor após a perca da Supercopa Rei, o Fogão deve voltar com força total, o que pode resultar em muitos gols pró.

Palpite 3 - Nova Iguaçu x Botafogo - Botafogo mais de 1,5 gols: 1.83 na Superbet.