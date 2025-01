Palpite Noroeste x Palmeiras - Campeonato Paulista - 18/01/25

Dois times que iniciaram a temporada com objetivos bem diferentes, Noroeste e Palmeiras, ambos venceram na rodada de abertura do Campeonato Estadual.

Confira os nossos palpites para esse jogo no interior paulista entre o Norusca e o Verdão.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.30 na KTO Total de gols de uma equipe Palmeiras marcar dois ou mais 1.50 na KTO Placar correto Noroeste 0-2 Palmeiras 5.70 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Desempenho dominante do Palmeiras vem de longa data

A equipe do Palmeiras segurou a invencibilidade por 14 jogos na última edição do Campeonato Paulista, apenas perdendo o seu primeiro jogo na ida da decisão, garantindo eventualmente o título diante do Santos por 2-1 no agregado.

O Verdão possui uma série invicta na primeira fase do Paulista, que se estende desde a temporada de 2021.

Sem perder nesta fase inicial do Paulistão desde que sofreu 1-0 do Inter de Limeira há pouco menos de quatro anos, essa sequência invicta chegou a 40 jogos após a estreia em 2025.



Melhor ataque da temporada passada

Nenhuma equipe balançou as redes mais do que o Palmeiras na edição de 2024 do Campeonato Paulista.

Somando primeira fase e confrontos eliminatórios, o Alviverde possuiu uma média de dois gols por partida, marcando 28 gols em 14 aparições.

A expectativa é de mais um ano prolífico do Verdão, começando a temporada com tudo em uma vitória tranquila contra a Portuguesa.



Equilíbrio em todas as fases do jogo

Considerando todas as ressalvas de uma equipe estreando na temporada, ainda muito longe da sua melhor forma, o Palmeiras fez tudo que se esperava dele na primeira rodada do Paulistão.

A vitória por 2-0 contra a Lusa apresentou eficiência ofensiva e segurança na defesa, duas marcas desse time neste torneio em anos recentes.

Além de ter o ataque mais prolífico do Paulistão em 2024, o Verdão também terminou com a melhor defesa da primeira fase, sofrendo nove gols em 12 jogos.

