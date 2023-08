Palpite Newell's Old Boys x Corinthians – Copa Sul-Americana – 8/8/2023

Saiba os melhores palpites para Newell's Old Boys x Corinthians, nas oitavas da Copa Sul-Americana.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Newell's Old Boys e o Corinthians, referente ao jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, esta terça-feira.

O time brasileiro ganhou o jogo de ida em casa de 2 a 1 e vai tentar defender, ou aumentar, essa vantagem no Estádio Marcelo Bielsa. Confira:

Aposta Palpite Odd Resultado final Empate 3.20 na Betano Resultado correto 1-1 6.40 na Betano Método de qualificação Corinthians no tempo regulamentar 1.72 na na Betano

Corinthians na frente

O Corinthians conseguiu uma preciosa vantagem de 2-1 no jogo de ida, na Neo Química Arena, mesmo sem ter sido claramente melhor.

Na realidade, o Newell's conseguiu dominar em boa parte do jogo, simplesmente não converteu o domínio em gols.

A temporada do Timão está melhorando, levando atualmente uma série de nove jogos sem perder em todas as competições, com sete vitórias e dois empates.

O time comandado por Vanderlei Luxemburgo está também nas semifinais da Copa do Brasil, em que venceu o jogo de ida em casa, igualmente de 2 a 1, contra o São Paulo.

Na Argentina não será fácil, mas acreditamos que o Corinthians tem qualidade para segurar a vantagem e se classificar para as quartas de final com um empate.

Palpite 1 - Newell's Old Boys x Corinthians – Empate: 3,20 na Betano.

Newell's vai ter que brigar

O time argentino saiu frustrado de São Paulo após ter permitido a virada do Corinthians no jogo de ida das oitavas.

Gabriel Heinze tinha na Copa Sul-Americana os seus melhores resultados desde que chegou ao comando do time de Rosario.

Na primeira fase da Primera División Argentina não conseguiu melhor que o 14º lugar, com menos 11 pontos que o quinto classificado.

O Newell's não vence há quatro jogos e só conseguiu uma vitória nos seus últimos 10 jogos em todas as competições, somando seis empates e três derrotas.

Porém, em sua casa La Lepra não é fácil de bater, perdendo apenas um jogo dos últimos 13 no Estádio Marcelo Bielsa.

Com 24 gols nesses 13 jogos em casa, acreditamos que o Newell's vai marcar, mas também acreditamos que o Timão vai fazer seu gol. Por isso, nosso palpite é um empate por 1 a 1.

Palpite 2 - Newell's Old Boys x Corinthians – Resultado correto – 1-1: 6,40 na Betano.

Jogo equilibrado

A vitória no jogo de ida poderá ser crucial na classificação do Corinthians, mas não será fácil.

O time argentino é forte em casa, com a torcida a colocar muita pressão no adversário, e deverá conseguir vazar as redes do gol dos brasileiros.

Porém, o Timão tem qualidade para responder, com um ataque forte, e deverá conseguir a classificação, ainda que por uma margem muito pequena.

Palpite 3 - Newell's Old Boys x Corinthians – Método de qualificação – Corinthians no tempo regulamentar: 1,72 na Betano.