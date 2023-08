Palpite Newcastle x Liverpool – Premier League – 27/8/23

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Villarreal e o Barcelona.

O jogo será na terceira rodada da Premier League, neste domingo.

Os Magpies e os Reds começaram a temporada mostrando que são novamente candidatos aos primeiros lugares, mesmo com um futebol de altos e baixos, normal nessa altura da competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Newcastle 2.20 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.45 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 1.50 na Betano

Jogo não será fácil

O jogo entre Newcastle e Liverpool deverá ser emocionante e difícil para os dois times, que certamente deverão brigar pelos mesmos objetivos, os lugares de topo, em especial entre os quatro primeiros.

A Premier League é um dos campeonatos mais competitivos ao nível mundial e os Magpies e Reds, com apenas duas rodadas disputadas, já tiveram provas de fogo.

Os Alvinegros começaram com uma vitória arrasadora contra o Aston Villa, porém os números (5-1) foram exagerados para o que se passou no gramado.

O time da casa foi superior, mas não tanto assim. Na verdade, a diferença esteve na finalização.

Após uma vitória motivadora veio uma realidade mais dura. Contra o atual campeão inglês e europeu, o Newcastle perdeu, mas brigou. O resultado foi de 1 a 0 para o Manchester City, que foi superior.

Mas o investimento no elenco dos Magpies os está tornando muito competitivos e, jogando perante a sua torcida, acreditamos que terão a vantagem no domingo.

Palpite 1: Newcastle x Liverpool – Newcastle vence: 2,20 na Betano.

Reds com Diaz em forma

O Liverpool começou o campeonato inglês com um empate contra o Chelsea, em Londres. Um resultado que até poderia ser bom se este Chelsea não estivesse ainda com tantos problemas.

Valeu o gol de Luiz Diaz, que fez muita falta na temporada passada, quando se lesionou com gravidade e esteve muito tempo afastado dos gramados.

O empate de 1 a 1 contra os Blues que, apesar de terem um dos elencos mais caros do mundo, ainda não recuperaram do mau momento dos últimos meses.

Na segunda rodada, o atacante colombiano voltou a marcar, tal como o egípcio Mo Salah, que também continua a ser um dos jogares mais produtivos na equipe comandada por Jurgen Klopp.

O português Diogo Jota fechou o placar em 3 a 1 contra o Bournemouth, em Anfield Road, de virada porque os visitantes marcaram primeiro.

Este domingo os dois times vão procurar atacar e esperamos gols dos dois conjuntos.

Palpite 2: Newcastle x Liverpool – Ambas as equipes marcam - sim: 1,45 na Betano.

Gols são esperados

Newcastle e Liverpool sofreram dois gols em dois jogos. Se, teoricamente, sofrer contra o Man City e o Chelsea não é necessariamente mau, sofrer contra o Aston Villa e Bournemouth, em casa, não é tão bom assim.

Os dois times gostam de atacar e já demonstraram que sabem como chegar ao gol adversário, mas também sofrem.

Assim, esperamos vários gols no jogo de domingo no St James' Park.

Palpite 3: Newcastle x Liverpool – Mais de 2,5 gols: 1,50 na Betano.