Palpite Newcastle x Everton - Premier League - 2/2/24

Embalado pelo triunfo em um dos jogos mais eletrizantes no último final de semana, os Magpies seguem em casa, desta vez recebendo o Everton.

O melhor ataque fora do top 6 enfrenta o segundo pior de toda a competição. Esses são os nossos palpites para a partida no St. James Park.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Newcastle 2.00 na Betano Total de gols de uma equipe Everton marcar no máximo um 1.53 na Betano Total de passes de um jogador Bruno Guimarães ter pelo menos 73 1.88 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Sequência tenebrosa para os Toffees

Os comandados de Sean Dyche não sabem o que é vencer uma partida da Premier League em 2024. A última vitória do Everton foi em 19 de dezembro de 2023 contra o Burnley.

Nas três rodadas mais recentes, a equipe do Goodison Park foi derrotada por West Ham, Manchester United e Bournemouth.

Já os Magpies reencontraram o caminho das vitórias na última rodada, passando pelos Hammers em casa de virada por 4-3. Assim, alcançaram a oitava posição.

Palpite 1 - Newcastle x Everton - Vitória do Newcastle: 2.00 na Betano.

Ataque é problema para o Everton

Nenhum atacante dos Toffees possui mais do que três gols na atual edição da Premier League, com seu principal goleador sendo o meia Abdoulaye Doucouré (6).

O Everton vai a Newcastle sem marcar mais do que um gol em uma sequência de seis jogos, tendo feito múltiplos gols na mesma partida apenas uma vez no ano.

Como visitante, o time de Sean Dyche tem 15 gols no mesmo número de partidas, passando em branco seis vezes.

Palpite 2 - Everton x Tottenham - Everton marcar no máximo um gol: 1.53 na Betano.

Meia brasileiro dita o ritmo dos Magpies

Em meio a vários desfalques ao longo da temporada, Bruno Guimarães tem sido o ponto de consistência no meio-campo do Newcastle.

Na partida mais recente dos Magpies, Bruno chegou a marca de 77 passes no jogo, no qual o time de Eddie Howe teve 60% de posse de bola.

O Everton, adversário desta rodada, possui baixo número de posse com uma média de 40.3% na Premier League.

Palpite 3 - Newcastle x Everton - Bruno Guimarães ter pelo menos 73 passes: 1.88 na Betano.