Palpite Newcastle x Aston Villa - Premier League - 12/8/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo entre Newcastle x Aston Villa, na Premier League.

Os Magpies estreiam nesta temporada da Premier League, recebendo o Aston Villa no St. James Park, em um duelo que proporcionou placares elásticos na temporada passada.

No primeiro turno deu Newcastle por 3-0, e já em Birmingham, o Villa retornou o favor, vencendo por 4-0.

Confira os palpites dos nossos especialistas em apostas:

Aposta Palpite Odd Ambos times marcam Sim 1.72 na Betano Jogador marcar gol Ollie Watkins para marcar a qualquer momento 3.40 na Betano Jogador dar chutes Miguel Almirón para três chutes ou mais 2.50 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

site da Betano

.

Confronto de goleadores

Poucos atacantes ingleses se destacam tanto quanto os centroavantes destas duas equipes. Ollie Watkins liderou o Villa em gols na temporada, marcando 15 na Premier League.

Do outro lado, Callum Wilson deixou o seu em 18 ocasiões, e além de Wilson, Eddie Howe também conta com os serviços de Alexander Isak como opção mais móvel para o comando de ataque. Isak marcou 10 em 22 partidas da Premier League, em seu primeiro ano na Inglaterra.

Além destes nomes, Unai Emery e Callum Wilson contam com reforços no setor ofensivo para esta temporada, que prometem bastante.

Harvey Barnes foi um dos poucos pontos positivos do Leicester na temporada passada, com 13 gols, e deve encaixar como uma luva neste ataque do Newcastle. Moussa Diaby, a maior contratação do Aston Villa na janela, marcou nos dois jogos que entrou em campo na pré-temporada.

Palpite 1 - Newcastle x Aston Villa - Para ambos os times marcarem: 1.72 na Betano.

Watkins é presença confiável na equipe de Birmingham

Em um retrato das última três temporadas, o atacante inglês participou de 109 de 114 jogos possíveis pelo Aston Villa na Premier League, sinalizando uma forte confiança em seu trabalho por diferentes técnicos.

Contando gols e assistências, Watkins contribuiu para 53 gols do Aston Villa neste período, tendo o seu melhor ano na temporada passada, quando deixou o dele em 15 ocasiões, além de ter distribuído 6 assistências.

Palpite 2 - Newcastle x Aston Villa - Ollie Watkins para marcar a qualquer momento: 3.40 na Betano.

Miguel Almirón surpreendeu demais em 2022/23

O atleta paraguaio encontrou dificuldades em se adaptar ao futebol inglês nas suas primeiras temporadas pelo Newcastle, mas na última cresceu demais.

Almirón marcou 11 gols em 34 jogos da Premier League, sendo que na temporada anterior havia anotado apenas um.

No único jogo que fez como titular nesta pré-temporada do Newcastle, Almirón disparou três chutes, e anotou um gol em uma vitória de sua equipe sobre a Fiorentina, por 2-0.

Palpite 3 - Newcastle x Aston Villa - Miguel Álmiron para três chutes ou mais: 2.50 na Betano.