Palpite Newcastle x Arsenal - Premier League - 02/11/24

Seguindo a sua perseguição aos líderes, o Arsenal enfrenta o Newcastle fora de casa num dos principais jogos da 10ª rodada.

Os comandados de Mikel Arteta buscam o que seria a sua sexta vitória na Premier League.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.98 na Betano Total de gols Três ou menos 1.40 na Betano Jogador receber um cartão Joelinton 2.87 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Atuar fora de casa não é um enorme problema para o Arsenal

Os Gunners foram derrotados na sua partida mais recente como visitante, contudo o contexto do jogo deve ser considerado, com a equipe londrina tendo um atleta expulso no primeiro tempo contra o Bournemouth.

Esse time londrino já foi testado com duelos pesados longe de casa e normalmente se sai bem, tendo vencido Tottenham, Aston Villa e empatado com o Manchester City.

O Newcastle até teve uma boa resposta batendo o Chelsea na Copa da Liga, só que na Premier League não dá para fugir do fato de que os Magpies não vencem há cinco rodadas.

Palpite 1 - Newcastle x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.98 na Betano.

Ataque do Newcastle é uma das grandes decepções

Mesmo tendo boa parte de seu elenco saudável por quase toda a temporada, salvo exceção a um jogo ou outro, o Newcastle deve muito no quesito ofensivo.

Somente Crystal Palace, Southampton e Manchester United marcaram menos do que os nove gols do Newcastle no Campeonato Inglês.

Nas últimas três rodadas da Premier League o Newcastle marcou somente um gol, ficando no zero contra Everton e Brighton.

Palpite 2 - Newcastle x Arsenal - Menos do que 3.5 gols: 1.40 na Betano.

Meia-brasileiro entra no jogo pendurado

Capaz de cumprir funções diferentes, sempre apresentando um jogo bem físico, Joelinton está perto do topo no ranking de cartões.

O camisa 7 dos Magpies recebeu um cartão amarelo em quatro de nove aparições na Premier League, todas como titular.

Além de Joelinton, apenas Dan Burn é o outro atleta que entrará em campo no St. James Park já com quatro cartões.

Palpite 3 - Newcastle x Arsenal - Joelinton receber um cartão: 2.87 na Betano.