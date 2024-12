Palpite Napoli x Venezia - Serie A - 29/12/24

Confira os nossos palpites para esse embate entre equipes em posições opostas, o segundo colocado recebendo o penúltimo.

Buscando a façanha de conquistar o Campeonato Italiano por uma terceira equipe diferente, Antonio Conte comanda o Napoli em casa diante do Venezia.

Confira os nossos palpites para esse embate entre equipes em posições opostas, o segundo colocado recebendo o penúltimo.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Napoli 1.28 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Romelu Lukaku 1.95 na Superbet Total de gols de uma equipe Venezia não marcar 1.80 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Venezia ainda não venceu fora de casa

Apesar de não perder nas suas últimas três aparições, o Venezia encara um retrospecto dos mais ruins longe de seus domínios.

Atualmente dentro da zona de rebaixamento, o Venezia tem três empates e seis derrotas longe de seus domínios, pior marca de qualquer equipe da Serie A.

Se recuperando de dois tropeços contra a Lazio por competições diferentes, o Napoli somou os últimos seis pontos que disputou, superando Udinese e Genoa.



Palpite 1 - Napoli x Venezia - Vitória do Napoli: 1.28 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Napoli x Venezia pela Serie A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Mais um capítulo de sucesso na parceria Lukaku e Conte

Romelu Lukaku desembarcou em Nápoles com a dura missão de substituir Victor Osimhen, um dos destaques da equipe campeã italiana na temporada retrasada.

O atacante belga não decepciona, responsável direto por 10 dos 26 gols do Napoli e sua campanha de vice-líder em uma Serie A altamente competitiva. Lukaku é o artilheiro do time com seis gols e principal garçom com quatro passes para gol.

A vitória mais recente do Napoli em seus domínios veio com gol de Lukaku, superando a Roma por 1-0 no fim de novembro, lembrando que quatro dos últimos cinco jogos do Napoli foram como visitante.



Palpite 2 - Napoli x Venezia - Romelu Lukaku marcar a qualquer momento: 1.95 na Superbet.

Melhor defesa italiana em campo

Se o Napoli não tem um ataque tão prolífico quanto outros candidatos ao título, a sua defesa compensa essa diferença.

Cedendo somente 12 gols em 17 jogos, o Napoli é a equipe menos vazada da Serie A, possuindo quatro clean sheets em oito partidas como mandante.

O ataque do Venezia também não tem sido grande coisa atuando fora de casa, marcando sete gols em nove jogos.

Palpite 3 - Napoli x Venezia - Venezia não marcar: 1.80 na Superbet.