Palpite Napoli x Roma - Campeonato Italiano - 28/4/24

A quinta colocada Roma vai a Nápoles visitar o campeão da temporada passada em ano decepcionante, ocupando apenas a oitava posição. Aqui estão nossos palpites para este jogo da Serie A no domingo (28).

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória da Roma ou empate 1.90 na Betano Total de gols de uma equipe Roma marcar pelo menos uma vez 1.44 na Betano Total de escanteios 10 ou mais 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Fase decepcionante em Nápoles

O Napoli não conseguiu se encontrar nesta temporada, lidando com a saída de Luciano Spalletti após o Scudetto no ano anterior.

Somando todas as competições, o Napoli possui somente uma vitória em suas últimas sete atuações, quando bateu o Monza por 4-2.

A aparição mais recente do Napoli foi uma derrota por 1-0 como visitante contra o Empoli, equipe que luta contra o rebaixamento na Serie A.

Palpite 1 - Napoli x Roma - Vitória da Roma ou empate: 1.90 na Betano.

Terceiro melhor ataque da Serie A em campo

A Roma apresenta grandes números ofensivos na Serie A, especialmente nos últimos meses com Daniele De Rossi.

Apenas Inter de Milão e Milan, os dois melhores times da competição, marcaram mais vezes do que a Roma, com 59 gols em 33 jogos.

O Napoli também não indica muita confiança quanto a sua capacidade de obter clean sheets em casa, ficando sem sofrer gols em apenas dois de 16 jogos como mandante.

Palpite 2 - Napoli x Roma - Roma marcar pelo menos uma vez: 1.44 na Betano.

Roma protagonista de jogos movimentados

Apenas um dos sete jogos mais recentes da Roma terminaram sem a marca de dígitos duplos em escanteios totais, sendo o clássico com a Lazio que teve nove.

Quer seja em jogos dominados pela Roma ou quando o adversário tem maior volume ofensivo, a média alta de escanteios tem sido constante.

No seu jogo mais recente da Serie A, a Roma bateu a Udinese por 2-1 em partida com 12 escanteios, oito para o time de Daniele De Rossi e quatro para seu oponente.

Palpite 3 - Napoli x Roma - 10 ou mais escanteios: 1.93 na Betano.