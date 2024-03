Palpite Napoli x Juventus - Campeonato Italiano - 3/3/24

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, a Napoli recebe o time da Juventus.

O confronto acontece no dia 3 de março (domingo), no Estádio Diego Armando Maradona, localizado em Nápoles. Confira, portanto, as análises de nossos editores e os principais palpites para este importante duelo da Serie A.

Aposta Palpite Odd Resultado Juventus vence 3.15 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.35 na Betano Escanteios Mais/Menos Mais de 9,5 1.72 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o Cupom KTO

Juventus na cola dos líderes

A equipe da Juventus segue realizando uma campanha interessante na Serie A, é atualmente a segunda colocada e permanece na briga pelo título contra a Inter de Milão.

Atuando como visitante, a Vecchia Signora apresenta o segundo melhor desempenho, vencendo oito de suas treze partidas, empatando três vezes e tendo sido derrotado apenas em duas ocasiões.

A Napoli, embora seja a atual campeã, não vem realizando uma campanha tão expressiva quanto na temporada passada, assim, dificilmente conseguirão segurar a Juve.

Palpite 1 - Napoli x Juventus - Juventus vence: 3.15 na Betano.

Ataques potentes

A Juventus, nesta edição do campeonato, marcou 41 gols (média 1,57) e sofreu 19 (média 0,73). Ou seja, matematicamente falando, as partidas da equipe de Turim costumam estabelecer 2,30 gols.

Do lado dos napolitanos, algo similar. A equipe anotou 40 gols e tem média pró de 1,23, por outro lado, sofreu 30, estabelecendo uma média de 1,30 gols sofridos por jogo. No total, a média geral de suas partidas apresenta pelo menos 2,87 gols.

Nesse contexto, e visando que ambos precisam vencer para continuar perseguindo seus objetivos, é esperado que este duelo apresente muita movimentação ofensiva e bolas na rede.

Palpite 2 - Napoli x Juventus - Mais de 2,5 gols: 2.35 na Betano.

Pode ser um jogo com muitos escanteios

A média de cantos por partida é um indicador fundamental que reflete a pressão ofensiva e as defesas das equipes ao longo dos jogos.

Na Serie A, essa média tem sido notável. Para a temporada atual, as estatísticas apontam uma média de 9,33 cantos por jogo, um número que destaca a intensa batalha tática nas áreas de ataque e defesa.

Nesse contexto, considerando a propensão das duas equipes por uma abordagem ofensiva, é razoável esperar que essa média aumente e que ocorram muitos escanteios nesta partida.

Palpite 3 - Napoli x Juventus - Mais de 9,5 escanteios: 1.72 na Betano.