Palpite Mirassol x São Paulo - Campeonato Paulista - 23/1/24

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Mirassol e São Paulo terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 23 de janeiro (terça-feira), no Estádio Campos Maia, em Mirassol.

Portanto, confira a seguir os prognósticos e os palpites que nosso time de editores selecionou para este importante compromisso do Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.80 na Betano Tempo com mais gols Primeiro tempo 3.10 na Betano Jogador a marcar Calleri a qualquer momento 2.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

São Paulo começou bem a temporada

O Tricolor Paulista, vencedor desta competição em 22 oportunidades ao longo da história, vem confiante para a temporada de 2024. Figurando entre os favoritos, a equipe almeja o título desta temporada.

A equipe comandada por Thiago Carpini iniciou bem a temporada e venceu o Santo André por 3 a 1, com um destaque especial ao setor ofensivo do time, que mostrou muita qualidade.

Do outro lado, o Mirassol, estreando fora de casa, ficou apenas em um empate contra a Ponte Preta, por 1 a 1. Embora tenha mostrado muito volume de jogo, sua defesa, que cedeu 11 finalizações para a Ponte, pode ter dificuldades contra o Tricolor.

Palpite 1 - Mirassol x São Paulo - São Paulo vence: 1.80 na Betano.

A primeira etapa pode ser decisiva

Visando se manter com 100% de aproveitamento, o São Paulo deve impor seu ritmo forte de jogo desde os primeiros minutos da partida. Por outro lado, o Mirassol, mandante, também deve entrar ligado.

No primeiro tempo do jogo que envolveu São Paulo e Santo André, todos os quatro gols da vitória por 3 a 1 do Tricolor saíram ainda na etapa inicial.

Além disso, no jogo de estreia do Mirassol contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, todos os dois gols do empate por 1 a 1 também foram realizados no primeiro tempo da partida.

Palpite 2 - Mirassol x São Paulo - Primeiro tempo para ter mais gols: 3.10 na Betano.

Calleri busca seu primeiro gol no ano

Luciano e Calleri foram os únicos atletas que alcançaram a marca de mais de 10 gols pelo São Paulo no ano anterior. Luciano encerrou a temporada como o principal goleador da equipe em 2023.

No entanto, o argentino realizou 11 jogos a menos que Luciano. Ao longo do ano de 2023, a média de Calleri foi de 0,31, uma vez que o camisa nove do Tricolor Paulista participou de 44 partidas (37 delas como titular) e balançou as redes em 14 ocasiões.

Antes do término da temporada, Calleri passou por uma intervenção cirúrgica no tornozelo. Porém, em sua estreia em 2024, o atacante fez um bom jogo e pode ter boas oportunidades de marcar frente ao Mirassol.

Palpite 3 - Mirassol x São Paulo - Calleri marca a qualquer momento: 2.40 na Betano.