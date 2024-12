Palpite Milan x Roma - Serie A - 29/12/24

Confira os nossos palpites para esse jogo que encerrará o domingo (26) de quatro partidas na Serie A.

Quando o Campeonato Italiano agendou esse confronto entre Milan e Roma para o fim do primeiro turno, poucos poderiam imaginar que o time mais bem colocado do duelo estaria ocupando apenas a oitava colocação.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Milan 2.18 na Betano Total de gols de uma equipe Roma marcar no máximo um 1.42 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Tijani Reijnders 3.50 na Betano

Roma não venceu fora de casa

Um dos primeiros exemplos que vêm à mente de grande equipe europeia em meio a uma temporada decepcionante, a Roma está no seu terceiro treinador antes mesmo do início de 2025.

Claudio Ranieri comanda os Giallorossi que ainda não sabem o que é vencer uma partida como visitante na Serie A, possuindo quatro empates e quatro derrotas em oito jogos.

O Milan também passa longe de ser um exemplo de consistência, mas é uma equipe mais confiável, sete pontos acima da Roma na tabela e com um retrospecto de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos como mandante por todas as competições.



Palpite 1 - Roma x Milan - Vitória do Milan: 2.18 na Betano.

Retrospecto ruim da Roma passa pelo ataque pouco produtivo

Defensivamente, a Roma vai melhor em casa, porém a grande diferença é no ataque, assim gerando uma situação na qual todas as suas cinco vitórias vieram no Estádio Olímpico de Roma.

Nas oito partidas fora de casa, a Roma marcou apenas cinco gols, menos do que um terço do seu número como mandante de 18 gols.

O adversário neste final de semana tem média de 0.5 gol cedido por jogo em casa. A equipe do Milan foi vazada apenas quatro vezes em oito partidas como mandante.



Palpite 2 - Roma x Milan - Roma marcar no máximo um gol: 1.42 na Betano.

Meia holandês é um dos destaques do Milan

Recentemente, o Milan sofreu uma baixa enorme com a lesão de Christian Pulisic. O atleta americano é simplesmente o artilheiro (5 gols) e líder em assistências (4) de sua equipe.

Paulo Fonseca tem testado algumas alternativas sem Pulisic e, no compromisso mais recente do Rossonero, Tijani Reijnders foi um dos melhores em campo, marcando o único gol da vitória por 1-0 contra o Verona.

Em meio à lesão do norte-americano, Reijnders é atualmente o principal goleador do Milan ao lado de Tammy Abraham, ambos com quatro gols.

Palpite 3 - Roma x Milan - Tijani Reijnders marcar a qualquer momento: 3.50 na Betano.