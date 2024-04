Palpite Milan x Inter de Milão - Campeonato Italiano - 22/4/24

Na partida que pode, matematicamente, sacramentar a Inter de Milão como campeã italiana, o time enfrenta o Milan nesta segunda-feira (22).

Confira os nossos palpites para o Derby della Madonnina que coloca ponto final 33ª rodada da Serie A (Campeonato Italiano).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Inter de Milão 2.00 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 1.63 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Lautaro Martínez 2.40 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Rossonero no meio de uma sequência negativa

Mesmo atuando boa parte do duelo com a Roma em vantagem numérica, o Milan acabou derrotado fora de casa por 2-1, resultado que o eliminou da Liga Europa.

Os comandados de Stefano Pioli não vencem há três partidas, perdendo os dois jogos das quartas de final com a Roma, além do empate com o Sassuolo na Serie A.

O embate dessa rodada é diante de uma Inter de Milão que lidera o Campeonato Italiano de maneira incontestável. A Nerazzurri tem de longe o melhor ataque e defesa do torneio, resultando em um saldo de gols de 60.

Palpite 1 - Milan x Inter de Milão - Vitória da Inter de Milão: 2.00 na KTO.

Defesa de elite que caiu um pouquinho nos últimos jogos

A Inter de Milão segue com números defensivos excepcionais. Porém, nas atuações mais recentes, a consistência não vem sendo necessariamente a mesma.

Contando também a derrota na Champions League para o Atleti, a Internazionale sofreu pelo menos um gol em quatro de seus último cinco jogos.

Adversário do líder nessa rodada, o Milan não costuma passar um jogo em branco, marcando pelo menos uma vez em 21 de suas 22 partidas em 2024.

Palpite 2 - Milan x Inter de Milão - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.63 na KTO.

Milan entre as vítimas preferidas de Lautaro

Apenas a Salernitana (10) e o Cagliari (9) sofreram mais gols de Lautaro Martínez do que o Milan.

O Rossonero já levou oito gols do camisa 10 da Nerazzurri ao longo de suas 15 aparições no Derby della Madonnina.

Lautaro Martinez segue liderando com folga a artilharia da Serie A, já tendo balançado as redes 23 vezes no Campeonato Italiano.

Palpite 3 - Inter de Milão x MIlan - Lautaro Martínez marcar a qualquer momento: 2.40 na KTO.