Palpite México x Equador - Copa América - 30/06/24

Após duas rodadas, o México e Equador duelam pela vaga restante para a próxima fase da Copa América.

As duas seleções que se enfrentarão no University of Phoenix Stadium possuem os mesmos três pontos. Quem vencer avança e em caso de empate a vaga fica com o Equador. O jogo acontece neste domingo (30), às 21h.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Equador ou empate 1.50 na Superbet Total de pênaltis no jogo Pelo menos um 3.40 na Superbet Total de gols de uma equipe Equador marcar pelo menos um 1.45 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Seleção Equatoriana demonstra mais consistência

Enquanto o México somente conseguiu abrir o placar contra a Jamaica na segunda metade da etapa complementar, o Equador venceu com mais autoridade a Seleção Jamaicana na segunda rodada.

O time de Moisés Caicedo e cia. abriu o marcador antes dos 15 minutos e levou a melhor por 3-1

Nos dois duelos dessas equipes contra a Venezuela, embora ambas tenham saído derrotadas, o Equador foi o único que chegou a liderar o embate, mas não pode se sustentar em meio a circunstâncias especiais, já que atuou a maior parte do jogo com um homem a menos.

Palpite 1 - Equador x México - Vitória do Equador ou empate: 1.50 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção do Equador deve sair vitoriosa no confronto contra o México na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Três pênaltis em dois jogos

As partidas de Equador e México na segunda rodada da fase de grupos possuem em comum o fato de ambas terem tido pênaltis.

Um dos três gols equatorianos no triunfo contra a Jamaica veio em cobrança de penalidade máxima convertida por Kendry Páez.

O único gol do jogo na derrota venezuelana para o México veio em pênalti guardado por Salomón Rondón. A Seleção Mexicana até teve a chance de voltar na partida, mas desperdiçou o pênalti que lhe daria o empate no fim do jogo.

Palpite 2 - México x Equador - Pelo menos um pênalti no jogo: 3.40 na Superbet

Goleador equatoriano retorna para a terceira rodada

O Equador conta com o excelente reforço de Enner Valencia, que cumpriu suspensão após ser expulso na estreia de sua seleção neste torneio.

O centroavante equatoriano tem rica histórica pelo seu país e adicionará poder de fogo a uma equipe que tem quatro gols em duas partidas.

Em cinco dos sete jogos do Equador do ano, a equipe de Félix Sánchez marcou pelo menos um gol, com as exceções sendo os enfrentamentos contra Itália e Argentina.

Palpite 3 - México x Equador - Equador marcar pelo menos um: 1.45 na Superbet