Palpite Maricá x Vasco - Campeonato Carioca - 29/01/25

Os únicos invictos remanescentes no Campeonato Carioca colocarão à prova suas campanhas sem derrotas.

Surpreendente líder após cinco rodadas, o Maricá terá pela frente o seu terceiro gigante do Rio. Apesar de ser o mandante do jogo, o Maricá atuará fora de casa, enfrentando o Gigante da Colina em São Januário.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Vasco 1.37 na Betano Total de gols Mais do que 2.5 2.02 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Pablo Vegetti 1.83 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Dois Vascos em cinco jogos

Estreando na temporada com três empates seguidos, o Vasco tem sido outra equipe desde a estreia de Fábio Carille e, mais importantemente, a escalação do que tem de melhor.

O Gigante da Colina levou a melhor contra Madureira e Portuguesa-RJ nas últimas duas rodadas, marcando seis gols e sofrendo apenas um.

A equipe do Maricá quase deixou escapar a invencibilidade em sua atuação mais recente, marcando o gol do empate por 2-2 contra o Sampaio Corrêa-RJ aos 50 minutos da etapa complementar.



Palpite 1 - Maricá x Vasco - Vitória do Vasco: 1.37 na Betano.

Dois dos três melhores ataques da competição

Tirando o Flamengo, que marcou 10 gols, nenhuma equipe balançou as redes com maior frequência do que Vasco e Maricá no Campeonato Carioca, cada um com oito.

O ataque do Vasco claramente é outro desde que passou a contar com Pablo Vegetti e cia., indo de uma equipe que tinha dois gols em três jogos para uma que marcou seis em dois.

O Maricá vem de um empate com quatro gols e não sabe o que é passar em branco na competição.



Palpite 2 - Maricá x Vasco - Mais do que 2.5 gols; 2.02 na Betano.

Artilheiro da competição em campo

Mesmo ausente de mais jogos (3) do que participou (2), Pablo Vegetti se coloca como candidato à artilharia do Carioca.

O centroavante argentino marcou em ambas as suas aparições, deixando dois na goleada do último final de semana contra a Portuguesa-RJ.

Contando também o final de 2024, Vegetti tem uma sequência de quatro jogos balançando as redes, possuindo seis gols neste período.

Palpite 3 - Maricá x Vasco - Pablo Vegetti marcar a qualquer momento: 1.83 na Betano.