Palpite: Manchester United x Chelsea – Premier League – 25/5/23

O nosso especialista em apostas destaca três sugestões de apostas para o confronto desta quinta-feira entre Manchester United e Chelsea.

O United recebe os Blues sabendo que necessita de apenas um ponto para garantir um lugar na fase de grupos da Champions League da próxima temporada.

Para o Chelsea está apenas em jogo o orgulho e prestígio, pois o atual 12º lugar, com dois jogos para o final da temporada, deixa o clube de Londres tranquilo, mesmo sabendo que a temporada foi um fracasso.

Dicas de apostas Manchester United x Chelsea

Manchester United vence:

1,57 na bet365

1,57 na Betano

1,60 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam - Não:

2,10 na bet365

2,15 na Betano

2,10 na Sportingbet

Resultado correto – 2-0 Manchester United

9,50 na bet365

9,25 na Betano

8,75 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Champions é importante

Na Europa a segunda briga mais importante em qualquer campeonato é a briga pelos lugares de acesso às provas da UEFA, em especial à Champins League.

Assim, os Red Devils não vão facilitar e vão entrar com tudo em Old Trafford e tentar garantir o quarto lugar em frente à sua torcida.

Casimiro deixou o seu time a um ponto desse objetivo ao fazer o gol da vitória por 1 a 0 contra o Aston Villa.

Aposta 1 - Manchester United x Chelsea – Manchester United vence: 1,57 na bet365, 1,57 na Betano e 1,60 na Sportingbet.

Old Trafford é fortaleza

O time orientado por Erik ten Hag não teve os melhores resultados fora de casa, mas em Old Trafford foi diferente. Os Red Devils sofreram apenas oito gols no Theatre of Dream esta temporada, na Premier League, venceram os quatro últimos em casa e as suas redes não foram vazadas nos últimos seis.

Dessa forma, o Chelsea estará certamente preocupado, olhando para todas as dificuldades que o time de Frank Lampard tem para marcar gols. O ex jogador dos Blues viu a sua equipe perder sete dos nove jogos em que ele esteve no comando.

O Chelsea venceu apenas dois dos seus últimos 13 jogos fora de casa na Liga inglesa e não acreditamos que esta quinta-feira possa levar os três pontos.

Aposta 2 - Manchester United x Chelsea – Ambas as equipes marcam - Não: 2,10 na bet365, 2,15 na Betano e 2,10 na Sportingbet.

Muitos jogadores ausentes

Os elencos de ambos os times têm sofrido imenso com jogadores lesionados. No United estarão fora do jogo: Lisandro Martínez, Tom Heaton, Donny van Beek, Marcel Sabitzer e Phil Jones. De regresso deverá estar o atacante Marcus Rashford.

No Chelsea as coisas não são melhores. Benoit Badiashile, Masin Mount, Ben Chilwell, Amando Broja, N'Golo Kanté, Marc Cucurella, Marcus Bettinelli e Reece James estão lesionados. Em dúvida está Mateo Kovacic e Kalidou Koulibaly deverá estar disponível.

Aposta 3 - Manchester United x Chelsea – Resultado correto – 2-0 Manchester United: 9,50 na bet365, 9,25 na Betano e 8,75 na Sportingbet.