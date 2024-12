Palpite Manchester United x Newcastle - Premier League - 30/12/24

Confira os nossos palpites para esse que será o último jogo do ano na Premier League, realizado no Old Trafford.

Visando um retorno para competições europeias, o Newcastle pegou o elevador na tabela em meio a uma sequência positiva.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Newcastle ou empate 1.40 na bet365 Jogador marcar ou dar assistência a qualquer momento Alexander Isak 2.00 na bet365 Total de chutes de um jogador Amad Diallo ter mais do que 1.5 1.50 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.



Momentos distintos dessas duas equipes

Enquanto o Newcastle venceu seus quatro compromissos mais recentes por todas as competições, o Man. United tem apenas uma vitória no recorte das últimas cinco rodadas da Premier League.

A fase é ruim, mas é apenas a sequência de uma temporada inteira de frustrações para o torcedor do Man. United.

O maior campeão inglês da história venceu somente um terço de seus 18 jogos de Premier League até o momento.

Se a situação já não fosse delicada o suficiente, o Man. United entrará em campo contra o Newcastle sem o seu capitão Bruno Fernandes, suspenso após expulsão na derrota contra o Wolverhampton.



Palpite 1 - Manchester United x Newcastle - Vitória do Newcastle ou empate: 1.40 na bet365.

Dupla chance - Newcastle ou empate: 1.44 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta



Isak é melhor centroavante fora do Big Six no futebol inglês

Erling Haaland é o único centroavante com mais gols na atual edição da Premier League do que os 11 de Alexander Isak.

O atacante sueco encerra o ano em excelente forma, tendo balançado as redes nas últimas cinco aparições pela Premier League e participado de nove gols neste período.

Na sua última partida fora de casa, Isak marcou um hat-trick contra o Ipswich Town, impulsionando a vitória dos Magpies por 4 a 0.



Palpite 2 - Man. United x Newcastle - Alexander Isak marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 2.00 na bet365.

Amad Diallo cresceu sob o comando de Rúben Amorim

Se dá para isolar um atleta em ascensão no Man. United esse jogador é o costa-marfinense Amad Diallo.

Em meio aos problemas com Marcus Rashford sequer relacionado nos últimos jogos, e oscilações de outras peças ofensivas, a consistência de Diallo tem se destacado, marcando nas únicas duas vitórias do Man. United sob o comando de Rúben Amorim na Premier League.

Diallo tem uma média de três finalizações por jogo nas suas últimas quatro aparições pela Premier League, todas como titular.

Palpite 3 - Newcastle x Man. United - Amad Diallo ter mais do que 1.5 finalizações: 1.50 na bet365.