Palpite Manchester United x Liverpool - Copa da Inglaterra - 17/3/24

O sorteio das quartas de final da Copa da Inglaterra apresentou o principal clássico inglês como um dos confrontos.

Os Reds viajam a Old Trafford para enfrentar o Man. United neste domingo (17). Confira nossos palpites para este grande duelo inglês aqui.

Aposta Palpite Odd Jogador marcar a qualquer momento Darwin Núñez 2.37 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.53 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Marcus Rashford 4.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Registre-se com o código bônus bet365

Descubra o top melhores sites de apostas do Brasil

Cinco gols para Núñez em março

Darwin Núñez apresenta grandes números nos últimos jogos, vivendo uma de suas melhores fases na atual temporada.

Marcando um dos seis gols na última partida dos Reds, uma vitória por 6-1 diante do Sparta Praga, Núñez chegou a quatro gols no mesmo número de jogos em março.

O atacante uruguaio balançou as redes nas duas partidas mais recentes do Liverpool como visitante, fazendo dois no jogo de ida com o Sparta Praga e também marcando o gol do triunfo por 1-0 contra o Nottingham Forest.

Palpite 1 - Manchester United x Liverpool - Darwin Núñez marcar a qualquer momento: 2.37 na Betano.

Muitos gols em duelos de equipes em boas posições

O Manchester United realizou três embates em 2024 com times que estão na sua frente na tabela da Premier League.

Estes confrontos foram contra Aston Villa, Tottenham e mais recentemente seu rival local, o Manchester City.

Em cada um destes três jogos ambas as equipes balançaram as redes. O time de Erik ten Hag foi derrotado por 3-1 para o Man. City, empatou em casa por 2-2 com o Tottenham e superou o Aston Villa fora de casa por 2-1.

Palpite 2 - Liverpool x Manchester United - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.55 na Betano.

Rashford costuma aparecer bem neste jogo

O camisa 10 do Man. United fará neste final de semana o seu 17º jogo na carreira contra o Liverpool, possuindo seis gols diante dos Reds.

A curiosidade em relação a este número é que todos os gols de Rashford contra os Reds ocorreram no Old Trafford.

Atuando em casa, a média de gols de Rashford contra o Liverpool é de 0.75, marcando seis em oito aparições.

Palpite 3 - Liverpool x Manchester United - Marcus Rashford marcar a qualquer momento: 4.10 na Betano.