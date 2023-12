Palpite Manchester United x Chelsea - Premier League - 6/12/23

Saiba os melhores palpites para as apostas em Manchester United x Chelsea, na Premier League.

Em meio a possivelmente o seu pior comando desde que Erik ten Hag assumiu a equipe, o Man. United tem um duelo de peso pela frente, recebendo o Chelsea

A equipe londrina visita Old Trafford contando com o retorno de seu capitão, o lateral direito Reece James, que cumpriu suspensão na última rodada.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Chelsea 2.37 na Betano Total de gols Três ou mais 1.65 na Betano Total de gols de uma equipe Chelsea marcar dois gols ou mais 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Man United não vem bem em duelos grandes

O Manchester United tem vários problemas nesta temporada, e um deles é a sua incapacidade de derrotar equipes de primeiro escalão na Inglaterra.

Este será o quarto duelo Big Six da equipe de Erik ten Hag na Premier League, e nos outros três o seu time foi derrotado, perdendo para Tottenham, Arsenal e Man. City.

Tanto Man. United e Chelsea chegaram pressionados na rodada passada. Os Blues deram uma resposta, vencendo o Brighton por 3-2. Já o United foi derrotado pelo Newcastle por 1-0.

Palpite 1 - Manchester United x Chelsea - Vitória do Chelsea: 2.37 na Betano.

Problemas defensivos rondam Old Trafford

André Onana chegou a Manchester após ser um dos melhores goleiros da última temporada na Inter de Milão, e sofre em seu primeiro ano na Inglaterra.

Nas oito últimas partidas do Man. United, a equipe de sofreu pelo menos três gols na metade delas, inclusive mais recentemente em um empate trágico com o Galatasaray por 3-3.

Cinco dos últimos oito jogos do Man. United terminaram com pelo menos três gols.

Palpite 2 - Manchester United x Chelsea - Três gols ou mais: 1.65 na Betano.

Ataque dos Blues a todo vapor

O time de Mauricio Pochettino marca com frequência em suas atuações mais recentes.

Desde o início de outubro, o Chelsea realizou 9 jogos, e marcou pelo menos duas vezes em sete ocasiões.

Os Blues possuem uma média de três gols por jogo em suas últimas quatro partidas.

Palpite 3 - Manchester United x Chelsea - Dois gols ou mais: 1.93 na Betano.