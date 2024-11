Palpite Manchester United x Chelsea - Premier League - 3/11/24

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, teremos um clássico entre dois grandes da liga: o Chelsea visita o Manchester United.

O compromisso entre essas equipes está marcado para domingo (3 de novembro), às 13h30, no Old Trafford, localizado em Manchester. Confira a seguir as análises e dicas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.70 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 1.37 na Superbet Jogador a marcar Bruno Fernandes a qualquer momento 3.30 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Um confronto disputado em Old Trafford

As duas equipes esperam escalar algumas posições na tabela. O Chelsea é atualmente o 5º colocado, com 17 pontos, e o United é o 14º, com 11.

Nesse sentido, ambos os times vão a campo com objetivos semelhantes, o que pode tornar essa partida altamente disputada e parelha.

É importante ressaltar que em cinco dos últimos oito encontros entre esses times, pelo menos cinco terminaram empatados.

Palpite 1 - Manchester United x Chelsea - Empate: 3.70 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Manchester United x Chelsea pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

É esperado um jogo muito dinâmico

Em cada um dos últimos seis encontros, ambas as equipes marcaram, com os últimos três terminando com placares de 4 a 3, 2 a 1 e 4 a 1.

E com ambos os lados tendo dificuldades para manter suas metas invioladas recentemente, prevemos uma partida na qual ambos consigam marcar gols.

Ainda, vale ressaltar que ambos marcam nos últimos quatro jogos do Manchester United. Enquanto do lado do Chelsea, ambos marcaram em seis dos sete jogos mais recentes da equipe.

Palpite 2 - Manchester United x Chelsea - Sim para ambos marcam: 1.37 na Superbet.

Bruno Fernandes vem de boa atuação

O capitão do Manchester United pareceu rejuvenescido na vitória por 5 a 2 sobre o Leicester, pela Copa da Liga Inglesa, jogo no qual marcou dois gols.

Neste jogo diante do Leicester, Bruno teve deslumbres de seu desempenho na temporada passada, na qual marcou 24 gols pelo clube e pela seleção portuguesa.

A responsabilidade de cobrar pênaltis provavelmente ficará a seu favor, então a previsão é que Fernandes marque gols novamente, já que o United busca reacender sua temporada.

Palpite 3 - Manchester United x Chelsea - Bruno Fernandes marca a qualquer momento: 3.30 na Superbet.