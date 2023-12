Palpite Manchester United x Aston Villa - Premier League - 26/12/23

A equipe de Unai Emery deixou de ser surpresa, e já é uma realidade lá em cima, visitando um Man. United está na briga pela Champions League.

Este confronto no Old Trafford tem tudo para ser o principal jogo da rodada final do primeiro turno.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Aston Villa 2.87 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Ollie Watkins 2.27 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Old Trafford não tem sido tão confiável

Os números do Man. United nesta temporada indicam uma certa vulnerabilidade em casa, algo surpreendente para uma equipe deste calibre.

Em nove jogos como mandante, o Manchester United somou 15 pontos, mas possui um saldo de gols negativo (-4), sofrendo múltiplas derrotas por três ou mais gols.

O Aston Villa, por sua vez, está invicto em suas três últimas partidas como visitante na PL, derrotando Brentford e Tottenham, além de um empate com o Bournemouth, que vive boa fase.

Este mesmo Bournemouth derrotou o Man. United por 3-0 em Old Trafford.

Palpite 1 - Manchester United x Aston Villa - Vitória do Aston Villa: 2.87 na Betano.

Watkins é visitante desagradável

O centroavante do Aston Villa está entre os principais goleadores na atual temporada da Premier League.

Watkins tem se dado particularmente bem fora de casa nas suas últimas atuações.

O camisa 11 balançou as redes em todas as três partidas mais recentes do Villa como visitante no Campeonato Inglês.

Gols contra Tottenham e Brentford acabaram dando a vitória para o Villa, ambos saindo em jogos bem apertados, que terminaram com placar de 2-1.

Palpite 2 - Manchester United x Aston Villa - Ollie Watkins marcar a qualquer momento: 2.25 na Betano.

Jogos do Villa são bem movimentados

O Aston Villa não perdeu nenhum de seus três últimos jogos fora de casa na PL, mas em todas as partidas sofreu pelo menos um gol.

Em quatro dos cinco jogos mais recentes como visitante, ambas as equipes balançaram as redes.

Foram nove rodadas fora de casa para o Villa, e um total de 28 gols em seus jogos, com média um pouco superior a três por partida.

Palpite 3 - Manchester United x Aston Villa - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.50 na Betano.