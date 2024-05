Palpite Manchester United x Arsenal - Premier League - 12/5/24

O maior campeão inglês pode colocar um tremendo empecilho na busca do Arsenal pelo título na atual temporada.

Confira nossos palpites para esse grande confronto da Premier League entre Manchester United e Arsenal.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.40 na Betano Total de escanteios 11 ou mais 1.75 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Leandro Trossard 2.25 na Betano

Vulnerabilidade contra solidez

Os resultados recentes desses dois times indicam um contraste nítido não só do que tem sido a temporada de cada um, mas também o momento.

Enquanto o Manchester United sofre defensivamente a ponto de tomar quatro gols do Crystal Palace, o Arsenal não é vazado em três das últimas quatro rodadas, com exceção ao triunfo por 3-2 na casa do Tottenham, seu maior rival.

Os comandados de Erik ten Hag não vencem uma equipe da primeira metade da tabela na Premier League desde o dia 11 de fevereiro, triunfo por 2-1 contra o Aston Villa. O Arsenal tem apenas uma derrota no ano na Premier League.

Palpite 1 - Manchester United x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.40 na Betano.

Alta média para os Gunners

O time de Mikel Arteta toma as rédeas do confronto na maioria de seus embates, frequentemente empurrando seu oponente contra as cordas.

Na atual edição da Premier League, o Arsenal está entre as equipes com maior número de escanteios por jogo, tendo uma média de 6.9.

Embora abaixo do Arsenal, o Manchester United também tem um número significativo no quesito, 5.9.

No confronto do primeiro turno, o jogo entre Arsenal e Man. United teve 15 escanteios no Emirates Stadium.

Palpite 2 - Manchester United x Arsenal - 11 escanteios ou mais: 1.75 na Betano.

Atacante belga subindo no ranking dos Gunners

Tirando os gols de pênalti, nenhum atleta do Arsenal marcou mais do que os 11 anotados por Leandro Trossard na atual edição da Premier League.

Durante esta sequência de vitórias de quatro jogos, o atacante belga já balançou as redes em três diferentes ocasiões.

Contando todas as competições, Trossard tem cinco gols desde o início de abril, quatro no Campeonato Inglês e outro na Champions League.

Palpite 3 - Manchester United x Arsenal - Leandro Trossard marcar a qualquer momento: 2.25 na Betano.